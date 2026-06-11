ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Διδασκάλου: “Κατέρρευσε με κρότο η ‘διαφάνεια’ του Υπουργείου Πολιτισμού”

Σφοδρή επίθεση στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με αφορμή την παραίτηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Γιώργου Διδασκάλου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τομέας Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, “ο γ.γ. του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, που προήδρευε τόσο στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), όσο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο για τις πολεοδομίες .

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Η παραίτηση του έρχεται σε συνέχεια της παραίτησης του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ε. Μπακογιάννη, ενώ ταυτόχρονα πληθαίνουν τα ονόματα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο και φέρονται να ανήκουν στο στενό κύκλο της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη”.

“Είναι σαφές ότι η «αμετακίνητη» Υπουργός Πολιτισμού δεν μπορεί να περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή. Οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για το πώς για πολλοστή φορά βρίσκεται υπόλογη για τους συνεργάτες που η ίδια επέλεξε και που συμμετείχαν σε κομβικούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων του Υπουργείου βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης.

Δεν ήξερε;

Παραπλανήθηκε (ξανά);

Ή μήπως όλα αυτά είναι άλλο ένα καλοστημένο σύστημα εξυπηρετήσεων της Νέας Δημοκρατίας;” συνεχίζει η Χαριλάου Τρικούπη και καταλήγει:

“Ο πολιτισμός δεν μπορεί να βρίσκεται στη σκιά υπονοιών, αδιαφάνειας και σιωπής. Οι πολίτες δικαιούνται πλήρεις απαντήσεις. Η λογοδοσία και η θεσμική θωράκιση αποτελούν προϋπόθεση για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς”.