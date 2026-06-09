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ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις προφυλακίσεις για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στην Δυτική Μακεδονία

Συνεχίζονται οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορούμενων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις προφυλακίσεις για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στην Δυτική Μακεδονία
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Στις τρεις έχουν φτάσει οι προφυλακίσεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες τρία μέλη του κυκλώματος με δράση σε Αγρίνιο και Κοζάνη έχουν ήδη οδηγηθεί στην φυλακή για την χορήγηση επιδοτήσεων μέσω ψευδών δηλώσεων την περίοδο 2019-2024.

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Κατά τις ίδιες πηγές, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, ένας υπάλληλος ΚΥΔ (Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων) κι ένας παραγωγός, ενώ εννέα ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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