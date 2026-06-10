Σε νέα εποχή η ανακουφιστική φροντίδα – Δίκτυο 500 κλινών σε όλη τη χώρα

Σε νέα εποχή περνά η ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα, έπειτα από τη θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου, το 2022, και την εφαρμογή δράσεων από το υπουργείο Υγείας.

Στόχος είναι η καθολική πρόσβαση και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από σοβαρές και χρόνιες ή απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, όπως ανέφεραν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός, Μάριος Θεμιστοκλέους.

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Ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι είναι ζήτημα αξιοπρέπειας προσθέτοντας πως σήμερα υπάρχουν ελάχιστες δομές με αποτέλεσμα ασθενείς να παραμένουν στα νοσοκομεία για μεγάλο διάστημα.

«Η Ελλάδα χρειάζεται 500 κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας και σταδιακά θα ξεκινήσει η ανάπτυξη τους. Στο πλαίσιο της δημιουργίας μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας περιλαμβάνεται η ανάπτυξη τεσσάρων κλινών στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Σταύρος, Νιάρχος”, η ολοκλήρωση κατασκευής του οποίου εκτιμάται τον Ιανουάριο του 2027. Επίσης, θα αναπτυχθουν 40 κλίνες στο Θεαγένειο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και η πρώτη μονάδα Δημόσιας Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Αττική», τόνισε κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε ότι αναμένονται ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα.

Από την πλευρά του, ο κ. Θεμιστοκλεους επεσήμανε «ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει οκτώ άξονες και ο οδικός χάρτης αφορά κλίνες εντός των νοσοκομείων, δημιουργία μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας και κατ’ οίκον υπηρεσίες. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην ιστορία του συστήματος υγείας της χώρας για να αποκτήσει μια εθνική στρατηγική για την ανακουφιστική φροντίδα με ορίζοντα το 2030».

«Το Σχέδιο Δράσης στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης των ανθρώπων και των οικογενειών τους από τη στιγμή της διάγνωσης μιας σοβαρής χρόνιας εξελικτικής και απειλητικής για τη ζωή νόσου μέχρι το θάνατο και το πένθος. Η ανάπτυξη νονάδων αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αξιοπρεπή διαβίωση των ασθενών, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα στερείται την απαραίτητη υποστήριξη στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Η ανακουφιστική φροντίδα δεν αφορά μόνο το τέλος της ζωής. Αφορά τη διαχείριση του πόνου, των συμπτωμάτων, της ψυχολογικής επιβάρυνσης και τη διατήρηση της αξιοπρέπειας σε όλη τη διάρκεια της πορείας της νόσου», υπογράμμισε ο υφυπουργός Υγείας.

Ειδικότερα, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί τον οδικό χάρτη για την αναγνώριση κρίσιμων στόχων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της φροντίδας, την ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδας σε όλα τα επίπεδα του υγειονομικού περιβάλλοντος, την εκπαίδευση των επαγγελματιών, την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση της κοινωνίας, τη διαμόρφωση πολιτικών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος ανακουφιστικής φροντίδας, στο πλαίσιο της επίτευξης καθολικής κάλυψης της υγείας.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα 2025-2030 εκπονήθηκε από την Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας και διαρθρώνεται γύρω από οκτώ άξονες και 27 δράσεις που περιλαμβάνουν περιγραφή, στόχους, ενέργειες, εμπλεκόμενους φορείς, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και προϋπολογισμό.

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Ανακουφιστική φροντίδα – Οι οκτώ στρατηγικοί άξονες περιλαμβάνουν:

– Εκπαίδευση και έρευνα στην ανακουφιστική φροντίδα.

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– Ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση ατόμων και κοινοτήτων.

– Ανάπτυξη και διαχείριση πόρων.

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– Ανάπτυξη και οργάνωση υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας.

– Προσδιορισμός δεδομένων, ειδικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

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– Πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο για την ανακουφιστική φροντίδα.

– Ψηφιοποίηση, καινοτομία, πρότυπα λειτουργίας, εργαλεία και πρωτόκολλα.

– Διασφάλιση βιωσιμότητας και έλεγχος της ανάπτυξης της ανακουφιστικής φροντίδας.