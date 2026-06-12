Παπανδρέου: «Τέλος στις αδικίες για νησιώτες, ακρίτες και κατοίκους ορεινών περιοχών»

Τον δρόμο για σημαντικές επενδύσεις στα νησιά, τις ορεινές και ακριτικές περιοχές ανοίγουν δύο σημαντικές τροπολογίες στον προϋπολογισμό της ΕΕ (2028 – 2034), τις οποίες υποστηρίζει σθεναρά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου.

Η πρώτη τροπολογία διασφαλίζει ότι για μέτρα σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές η εθνική συνεισφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25% γεγονός, που σημαίνει ότι η ενίσχυση της ΕΕ μπορεί να φτάσει και το 75% ανεξάρτητα από την περιφερειακή κατάταξη.

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Στην πραγματικότητα μπαίνει τέλος στον αποκλεισμό των νησιών και άλλων περιοχών από επενδύσεις απλώς και μόνο επειδή το κόστος της συγχρηματοδότησης είναι υπερβολικά υψηλό.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται στα εθνικά προγράμματα ανασυγκρότησης η εξέταση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «θα λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες μόνιμες γεωγραφικές πραγματικότητες των ορεινών περιφερειών και των ορεινών περιοχών με μόνιμους κατοίκους, ιδίως εκείνες που αφορούν την ευημερία των πολιτών τους, τη βιωσιμότητα και την εποχικότητα των οικονομιών τους, τη συνδεσιμότητα, την εξάρτηση από τις εισαγωγές και το κόστος διαβίωσης».

Αναφερόμενος στην σπουδαιότητα των δύο τροπολογιών ο Νίκος Παπανδρέου τόνισε πως οι κάτοικοι στα νησιά, τις ορεινές και ακριτικές περιοχές αντιμετωπίζουν ένα υψηλότερο κόστος διαβίωσης και ζητήματα στον τομέα των μεταφορών, της συνδεσιμότητας, των εποχιακών οικονομικών πιέσεων αλλά και τη δυσκολότερη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την κινητικότητα.

«Οι πολίτες των νησιών, των ορεινών και ακριτικών περιοχών δεν πρέπει να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση απλώς και μόνο επειδή η παροχή δημόσιων υπηρεσιών, υποδομών και επενδύσεων κοστίζει περισσότερο σε γεωγραφικά μειονεκτικές περιοχές. Ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ και τα μελλοντικά εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης πρέπει να αναγνωρίσουν αυτή την πραγματικότητα εξαρχής».