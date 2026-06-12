Χαρδαλιάς: «Με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το Πεδίον του Άρεως γίνεται σημείο συνάντησης»

Με ελεύθερη είσοδο και περισσότερους από 60 DJs, παραγωγούς και μουσικούς, ανοίγει σήμερα τις πύλες του το Φεστιβάλ «STEGI.RADIO: Live From The Park» στο Πεδίον του Άρεως, τον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Κάθε βράδυ, από τις 19:00 μέχρι τις 23:00, το Πεδίον του Άρεως φιλοξενεί απρόσμενες μουσικές συναντήσεις, φωνές και ήχους από διαφορετικές σκηνές, με τη συμμετοχή δεκάδων DJs και μουσικών παραγωγών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

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«Ένα χρόνο μετά την επιτυχημένη εικαστική έκθεση “Plásmata 3”, η συνεργασία μας με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση -αυτή τη φορά για ένα κορυφαίο μουσικό φεστιβάλ- μετατρέπει το Πεδίον του Άρεως, το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο του κέντρου, σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αττικής» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Και πρόσθεσε: «Ο πολιτισμός είναι κομμάτι της ταυτότητας της Αττικής. Και αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία μας: ο πολιτισμός να φτάνει παντού, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Το Πεδίον του Άρεως μπορεί πλέον να φιλοξενεί μεγάλες πολιτιστικές δράσεις, σε έναν χώρο ζωντανό, ασφαλή και φιλόξενο για τους πολίτες. Αυτός ήταν εξαρχής ο στόχος μας: να φέρουμε τον πολιτισμό πιο κοντά στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας, με ανοιχτές και δωρεάν δράσεις σε κάθε γειτονιά της Αττικής. Παράλληλα, από τις πρώτες προτεραιότητες της διοίκησής μας ήταν η ουσιαστική αναβάθμιση του πάρκου. Δυόμισι χρόνια μετά, σχεδόν στα μισά της θητείας μας, βλέποντας τον κόσμο να επιστρέφει στο Πεδίον του Άρεως και να το ζει καθημερινά μέσα από δράσεις πολιτισμού και εξωστρέφειας, αισθανόμαστε ότι αυτή η προσπάθεια αποκτά πραγματικό περιεχόμενο».

Με φόντο την καλοκαιρινή Αθήνα, οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες και απρόσμενα «παντρέματα» από διαφορετικές μουσικές σκηνές και ηχοχρώματα. Από την ηλεκτρονική μουσική και τη house μέχρι τη jazz, τη soul και τους ήχους της UK club σκηνής, το «STEGI.RADIO: Live From The Park» φέρνει στο Πεδίον του Άρεως διαφορετικά μουσικά ρεύματα και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα μεταδίδονται απευθείας τόσο από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Στέγης, όσο και από το Kiosk Radio στις Βρυξέλλες και το The Lot Radio της Νέας Υόρκης, μεταφέροντας τη μουσική και την ατμόσφαιρα της Αθήνας σε ακροατές σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 12 Ιουνίου

19:00 Katia

20:00 Γιώργος Ράλλης

21:00 Lefto Early Bird Σάββατο 13 Ιουνίου

19:00 Σοφία Στεργίου

20:00 A.Square

21:00 Awesome Tapes from Africa

Κυριακή 14 Ιουνίου

19:00 Sardos97 b2b AlphaMob

21:00 Τάσος Στάμου

22:00 Urok Shirhan

Δευτέρα 15 Ιουνίου

19:00 Reina

20:00 Retrograde Days

21:00 Jay Glass Dubs

22:00 Γιάννης Πετρίδης, Μια βραδιά στο πάρκο με τους Dead Can Dance

Τρίτη 16 Ιουνίου

19:00 Hatem Imam

21:00 The Beirut Groove Collective

Τετάρτη 17 Ιουνίου

19:00 Στέλιος Λαλούσης

20:00 Chris OD

21:00 Kuttura DJs

22:00 Jim Captain

Πέμπτη 18 Ιουνίου / Επιμέλεια: Κατερίνα Γναφάκη (TMLAB)

19:00 Eliana Otta [Listening Session]

20:00 Μυρσίνη Καλλέ [Live]

20:30 Apu Nanu [Live]

21:00 Raed Raees

22:00 dj pEurogga$u$

Παρασκευή 19 Ιουνίου

19:00 Black Athena

20:00 manliketank

21:00 Jyoty

Σάββατο 20 Ιουνίου

African Voices x STEGI.RADIO

17:30 Εργαστήριο για παιδιά με την «Ομάδα Αερικό»

19:00 African Voices: “Who We Are Today”

Ομιλητές: Γεράσιμος Μακρής, Αιμίλιος Τσεκένης και μέλη των κοινοτήτων από την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Γουινέα, το Καμερούν, το Κονγκό, το Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο, τη Σενεγάλη και τη Σιέρα Λεόνε

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Συντονισμός: Βασιλική Μαυρίδη

21:00 Scorpio Qveen & Geo

Κυριακή 21 Ιουνίου

African Voices x STEGI.RADIO

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19:00 Kélenya Band & Friends Μουσική Διεύθυνση: Toumany Diawara

19:00 1ο Μέρος – Φωνητικά, balafon & ngoni: Jane Njeri Kiigi Mwaura, Jeffrey Diop, Ismaël Camara, Toumany Diawara

19:45 2ο Μέρος – Κρουστά, φωνητικά & χορός: Toumany Diawara, Daouda Conteh, Ndioba Ngom, Ismaël Camara, Yorro Keita, Jeffrey, Fatim Berthe, Tiéblé “Vieux” Diarra

21:30 Sisso & Maiko [Live]

Δευτέρα 22 Ιουνίου

19:00 Μαρία Παππά

20:00 Laventia

21:00 Terra Exotica

22:00 mint +

Τρίτη 23 Ιουνίου

19:00 dr orange

20:00 Dimitra Zina

21:00 Coco Maria

Τετάρτη 24 Ιουνίου

19:00 Papaioannou (Method to the Madness)

20:00 Niclas Gillich

21:00 Nausicaä

22:00 Runner

Πέμπτη 25 Ιουνίου

19:00 Half Side Ace

20:00 Tash LC [Listening Session]

21:00 Miss Trouli

22:00 Christian Disko

Παρασκευή 26 Ιουνίου

19:00 Ayanna Heaven [The Lot Radio]

20:30 kvadosh [STEGI.RADIO]

21:30 Deena Abdelwahed [STEGI.RADIO]

Σάββατο 27 Ιουνίου

19:00 Aquiles Navarro [Kiosk Radio]

20:00 Lovie [The Lot Radio]

21:00 Toribio [The Lot Radio]

Κυριακή 28 Ιουνίου

19:00 io [STEGI.RADIO]

20:00 Cheyanne Hudson [Kiosk Radio]

21:00 RHR [STEGI.RADIO]

Τέλος αναλυτικές πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ διατίθενται στην ιστοσελίδα εδώ