Αντώνης Σαμαράς: “Να εφαρμοστεί άμεσα η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, η δικαιοσύνη μίλησε”

Ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε δημόσια την κυβέρνηση να εφαρμόσει χωρίς εξαιρέσεις την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων των δανείων που έχουν ενταχθεί στον «νόμο Κατσέλη».

«Οποιαδήποτε ανοχή, καθυστέρηση ή απόπειρα περιορισμού των συνεπειών της συνιστά ευθεία υπονόμευση της ασφάλειας δικαίου» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

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Αναλυτικά η δήλωση του Αντώνη Σαμάρα:

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμιμο εκτοκισμό των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010 είναι ιστορική δικαίωση για χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά που επί χρόνια επιβαρύνθηκαν με εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού των οφειλών τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο μίλησε με σαφήνεια. Σε ένα κράτος δικαίου οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται.

Funds, servicers και τράπεζες οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στον επαναϋπολογισμό των οφειλών, στην διόρθωση υπολοίπων και στην πλήρη επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις.

Η Κυβέρνηση έχει αυστηρή υποχρέωση να διασφαλίσει την άμεση, ενιαία και καθολική εφαρμογή της απόφασης. Οποιαδήποτε ανοχή, καθυστέρηση ή απόπειρα περιορισμού των συνεπειών της συνιστά ευθεία υπονόμευση της ασφάλειας δικαίου και θα οδηγήσει χιλιάδες πολίτες σε έναν νέο κύκλο δικαστικών διενέξεων για ζητήματα που έχουν ήδη κριθεί οριστικά.

Η Δικαιοσύνη αποφάσισε. Κανείς δεν νομιμοποιείται να μετατρέψει μια αμετάκλητη δικαστική κρίση σε πεδίο διαπραγμάτευσης ή καθυστέρησης.