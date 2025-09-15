Φάμελλος: «Το ασημένιο μετάλλιο του Καραλή μας γεμίζει με υπερηφάνεια»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, έδωσε τα συγχαρητήρια του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον Εμμανουήλ Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Δείτε την ανάρτηση

Το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου μας γεμίζει ακόμα μια φορά με χαρά και υπερηφάνεια.

Συγχαρητήρια στον Μανόλο για το χαμόγελο που χάρισε σε όλους μας!

Αλλά και γιατί έδειξε ότι το ήθος του κάνει ακόμα πιο μεγάλες τις επιτυχίες και τα ρεκόρ.

Απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση για τη νέα γενιά.

Του ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά «ακόμα πιο ψηλά»!

Το αξίζει!