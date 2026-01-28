Φάμελλος: η κυβέρνηση έχει πολιτικές ευθύνες για την αντεργατική νομοθεσία και για εργατικά ατυχήματα

Υπάρχουν ευθύνες για την αντεργατική νομοθεσία που έχει συνέπειες και στην ασφάλεια της εργασίας και η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται, ανέφερε σε δηλώσεις του στο OPEN ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σχολιάζοντας το δυστύχημα στο εργοστάσιο “Βιολάντα” και ανακοίνωσε ότι αύριο θα επισκεφθεί την περιοχή.

Αναφέρθηκε στην έκθεση της πυροσβεστικής για το δυστύχημα στο εργοστάσιο λέγοντας: “πώς γίνεται να μη αγανακτεί κανείς όταν μαθαίνει ότι υπήρχε πολύμηνη διαρροή προπανίου; Προκύπτουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Πολιτείας. Ποιοι ήταν οι κανόνες ασφαλείας και ποιος τους ελέγχει; Ενώ μάλιστα υπήρχαν και πολλές μαρτυρίες για την διαρροή”.

Επέρριψε ευθύνες στη κυβέρνηση “για την αποδυνάμωση και την υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας λέγοντας ότι στη περιοχή υπάρχουν τέσσερις επιθεωρητές εργασίας για 12.000 επιχειρήσεις” και ρώτησε: “ποιος θα προστατεύσει τους εργαζόμενους; Υπάρχει ευθύνη της πολιτείας για τους κανόνες εργασίας”. Σημείωσε ακόμη ότι πέρυσι είχαμε 201 θανάτους από δυστυχήματα και 330 περιστατικά σοβαρών τραυματισμών. Στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης ανέφερε: ” Γιατί προσπαθεί ο κ. Μαρινάκης να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης; Η κυβέρνηση ευθύνεται γιατί έχει αφήσει υποστελεχωμένη την επιθεώρηση Εργασίας, δεν λειτουργεί όπως πρέπει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Εργασίας. Έχουμε 13ωρο εργασίας, ενώ πολλά ατυχήματα συμβαίνουν μετά το οκτάωρο. Αυτά είναι επικίνδυνες εξελίξεις“. Σημείωσε ακόμη ότι υπάρχει μία αντίληψη ότι εάν υποβαθμίζουμε τις συνθήκες και την ασφάλεια της εργασίας αυξάνουμε την κερδοφορία, ωστόσο η ασφάλεια των εργαζόμενων συνδέεται με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Έκλεισε το θέμα λέγοντας ότι “για την κυβέρνηση προτεραιότητα έχει το άδικο κέρδος. Επί των ημερών της δημιουργήθηκαν παραθυράκια στην ασφάλεια της εργασίας”.

Γενικεύοντας, συνέδεσε το θέμα της ασφάλειας της εργασίας με την ευρύτερη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. “Το θέμα της εργασίας είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν τα προοδευτικά κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι το ίδιο μπορεί να γίνει σε πολλά θέματα, ώστε να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ το προτείνει και οι πολίτες μπορούν να πιέσουν για να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, ώστε να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για κοινό ψηφοδέλτιο έχει κατατεθεί επισήμως και έχει απευθυνθεί κατ΄αρχήν προς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Επίσης έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή από την Λούκα Κατσέλη και τον Νίκο Κοτζιά, όπως και από τον Πέτρο Κόκκαλη. Φυσικά η πρόταση αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Η χώρα δεν έχει ανάγκη για περαιτέρω κατακερματισμό. Το ζητούμενο είναι να έχουμε ενότητα”.

Αναφέρθηκε στην Μαρία Καρυστιανού σημειώνοντας ότι “η Μαρία Καρυστιανού με τις δηλώσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα δεν εντάσσεται στην συζήτηση του προοδευτικού χώρου“. Είπε ακόμη ότι “Στηρίζουμε τον αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας και την δικαιοσύνη για το δυστύχημα των Τεμπών“, αλλά διαφώνησε με τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού και εξήγησε: “Λέει ότι δεν υπάρχει δεξιά και Αριστερά, εξομοιώνει τον ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ, ενώ έκανε και την σκοταδιστική δήλωση για τις αμβλώσεις”.