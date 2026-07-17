Ρένα Δούρου: Αποδέχεται η κυβέρνηση τις δηλώσεις Ρούμπιο περί “ακροαριστερής τρομοκρατίας” στην Ελλάδα;

Θέση για τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη πήρε η Τομεάρχισσα Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων με δήλωση της «αποδέχεται η κυβέρνηση τις δηλώσεις Ρούμπιο περί “ακροαριστερής τρομοκρατίας” στην Ελλάδα;».

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Αναλυτικά:

“Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπρηστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα”. Με τα λόγια αυτά θεώρησε καλό να παρέμβει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε διεθνή συνάντηση στην Ουάσιγκτον, στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας. Επιχειρώντας να σφραγίσει μια τραγική εξέλιξη με το τραμπικό ιδεολόγημα περί “ακροαριστερής τρομοκρατίας”.

Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Οι οπαδοί του MAGA, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της κατάργησης των στοιχειωδών δικαιωμάτων δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εργαλειοποιήσουν ακόμη και τα θύματα της τρομοκρατίας, που απαιτούν δικαιοσύνη και όχι ιδεολογικο-πολιτική εκμετάλλευση.

Άραγε ποια είναι η στάση της κυβέρνησης της ΝΔ απέναντι σε αυτή την προκλητική παρέμβαση;

Σκοπεύει η ελληνική κυβέρνηση να διαμαρτυρηθεί επισήμως για τις δηλώσεις αυτές που εκθέτουν διεθνώς τη χώρα μας εμφανίζοντάς την ως παράδειγμα πολιτικής βίας;

Η Νέα Δημοκρατία επένδυσε επί χρόνια σε ένα αφήγημα φόβου, “εσωτερικού εχθρού” και ανομίας. Σήμερα βλέπει αυτό το αφήγημα να επιστρέφει, με την Ελλάδα να παρουσιάζεται διεθνώς ως παράδειγμα πολιτικής βίας.

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Η μέχρι τώρα σιωπή της σημαίνει άραγε αποδοχή / υιοθέτησή των δηλώσεων Ρούμπιο;