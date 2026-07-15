Συνεδριάζει με 7 βουλευτές η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Απών ο Φάμελλος, καταγγέλλει “μεθόδευση” για επιστροφή Πολάκη

O παραιτηθείς πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος δεν θα συμμετέχει στην συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είναι βαθύτατα ενοχλημένος από την απόφαση να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από εκείνη του Προέδρου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που είχε την πρωτοβουλία πρόσκλησης της ΚΟ, και του εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της εκλογής προέδρου ΚΟ, που αποτελεί κατά τον κ. Φάμελλο την μείζονα πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση.

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Επίσης, ο κ. Φάμελλος επισήμανε στον κ. Ξανθόπουλο φωτογραφίζοντας τον Παύλο Πολάκη ότι το να τεθεί εκλογή γραμματέα ΚΟ, με στόχευση να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην ΚΟ, ώστε να είναι υποψήφιος πρόεδρος, είναι απαράδεκτη μεθόδευση σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό της Βουλής, άλλα και με τις αξίες της Αριστεράς.

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της ΚΟ, ώστε να μην νομιμοποιήσει «αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση», η οποία έπεται επιλογών των τελευταίων ημερών που έχουν προσβάλλει το κόμμα και τα μέλη του.

Επτά βουλευτές παρόντες

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας διεξάγεται με παρόντες μόνο επτά βουλευτές του κόμματος. Πρόκειται για τους Θεόφιλο Ξανθόπουλο (προεδρεύων), Νίκο Παππά, Ρένα Δούρου, Χρήστο Γιαννούλη, Γιάννη Αμανατίδη, Ελενα Ακρίτα, Γιώργο Παπαηλίου. Παρών είναι και ο Παύλος Πολάκης ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ανεξαρτητοποιήθηκαν ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη, οι οποίοι θα συνεχίσουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα ως ανεξάρτητοι βουλευτές.

Παράλληλα, παραιτήθηκε και ο Γιώργος Μπάκης από διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο Φοίβος Τσικλιάς από αναπληρωτής εκπρόσωπος της παράταξης.