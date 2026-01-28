Βιολάντα: Από διαρροή προπανίου προκλήθηκε η φονική έκρηξη – Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Από διαρροή προπανίου φαίνεται ότι προκλήθηκε η φονική έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία “Βιολάντα” στα Τρίκαλα την περασμένη Δευτέρα (26/1).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, υπήρξε διαρροή του αερίου στο έδαφος για πολλούς μήνες πριν το μοιραίο βράδυ της έκρηξης που άφησε πίσω της 5 νεκρές εργαζόμενες μητέρες. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική και τον Διοικητή του ΕΣΚΕΔΙΚ Υποστράτηγο Αναστάσιο Μιχαλόπουλο.

Όπως είπε, «στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξη» και σημείωσε ότι από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής. «Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους», προσέθεσε.

Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, όπως τόνισε, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, σπινθηρισμός -που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης- οδήγησε σε έκρηξη.

Ενώ η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο ιδιοκτήτης της “Βιολάντα”, ο τεχνικός ασφαλείας αλλά και ο τεχνικός βάρδιας, έφτασαν ενώπιων εισαγγελέα, το μεσημέρι της Δευτέρας με σκοπό να καταθέσουν όσα γνωρίζουν για την σοκαριστική έκρηξη.

Η ανακοίνωση:

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εργοστάσιο βιομηχανίας τροφίμων με την επωνυμία «Βιολάντα», το οποίο βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 03:56 π.μ., ενώ το πρώτο πυροσβεστικό όχημα αφίχθη στο σημείο στις 04:11 π.μ.. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 13 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, 1 βραχιονοφόρο όχημα, 9 βοηθητικά οχήματα, 2 ομάδες της ΕΜΑΚ (μία από την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας και μία από την 7η ΕΜΑΚ Λαμίας), καθώς και 1 ομάδα Drone. Συνολικά έλαβαν μέρος 53 πυροσβεστικοί υπάλληλοι.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν δύο υδροφόρες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από τις πρώτες στιγμές, υπό τον συντονισμό και τη φυσική παρουσία της Εισαγγελέως Τρικάλων, ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες επιχειρησιακές και ανακριτικές διαδικασίες, σε συνεργασία με το τοπικό Ανακριτικό Γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων, το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Αστυνομίας, την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας, καθώς και με δύο πραγματογνώμονες.

Την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, το εργοστάσιο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, καθώς λειτουργεί σε 24ωρη βάση, και στο χώρο εργάζονταν 13 άτομα, εκ των οποίων 4 άνδρες και 9 γυναίκες. Μετά την εκδήλωση του συμβάντος, 8 άτομα (4 άνδρες και 4 γυναίκες) εξήλθαν από το εργοστάσιο. Από αυτούς, 3 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και 3 άτομα μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, ενώ τα υπόλοιπα 2 άτομα μεταφέρθηκαν στις οικίες τους.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του συμβάντος συνεδρίασε το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο, παρουσία του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Τρικάλων, του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας και του Συντονιστή Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Παράλληλα, ενημερώθηκαν άμεσα οι ανακριτικές Αρχές, καθώς και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

Από τη στιγμή της εκδήλωσης του περιστατικού και παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προέβησαν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον εντοπισμό των υπολοίπων πέντε (5) εργαζομένων, οι οποίες ήταν γυναίκες. Περί ώρα 07:55 π.μ. εντοπίστηκαν δύο απανθρακωμένες σοροί, ενώ περί ώρα 08:10 π.μ. εντοπίστηκε τρίτη σορός. Περί ώρα 12:00 μ.μ. εντοπίστηκε τέταρτη σορός, ενώ την 27η Ιανουαρίου 2026 εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός.

Παράλληλα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ενεργοποιήθηκε άμεσα στο χώρο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τη μετάβαση ειδικού κλιμακίου ερευνητών. Εντός του πρώτου δωδεκαώρου το κλιμάκιο αυτό ενισχύθηκε με δύο επιπλέον κλιμάκια υπό τον επικεφαλής της ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο της πλήρους και μεθοδικής διερεύνησης των αιτιών του περιστατικού, καθώς και της πλήρους διασφάλισης του χώρου και των στοιχειών του συμβάντος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αυτοψίες στον χώρο, χαρτογράφηση της σκηνής του συμβάντος, συλλογή και εργαστηριακή εξέταση ευρημάτων, λήψη καταθέσεων από εργαζομένους και εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και τεχνική αξιολόγηση κρίσιμων εγκαταστάσεων και συστημάτων, με σκοπό την πλήρη αποτύπωση της εξέλιξης του περιστατικού και των συνθηκών εκδήλωσής του. Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής. Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους.

Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, την 27η Ιανουαρίου 2026 συνελήφθησαν τρεις (3) ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις που σχετίζονται με αδικήματα ανθρωποκτονίας από αμέλεια, βαριών σωματικών βλαβών κατά συρροή, εμπρησμού και έκρηξης, στον χώρο της επιχείρησης στη Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελέως Τρικάλων.

Όλες οι προβλεπόμενες διερευνητικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τη σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος καθώς και η προανακριτική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη.

“Τις τελευταίες ημέρες μύριζε αέριο στο εργοστάσιο”

“Στη συγκεκριμένη επιχείρηση δυστυχώς δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο. Οταν πήγαμε είχαν απειλήσει τους εργαζόμενους ότι όσοι ψηφίσουν να μην ξανά πάνε στη δουλειά και έτσι δεν έγινε ποτέ εργατικό σωματείο εκεί. Το καλοκαίρι είχαμε κάνει σύσταση για τη θερμοκρασία με την οποία εργάζονταν οι υπάλληλοι. Για την θερμική καταπόνηση κοντά στους φούρνους, για τους εξόδους διαφυγής και για τους ανιχνευτές διαρροής αερίου. Δεν πήραμε ποτέ απάντηση” δήλωσε στο DEBATER ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “τις τελευταίες ημέρες μύριζε αέριο είναι αλήθεια, είχε καταγγελθεί και τώρα και επώνυμα. Όλο αυτό φαίνεται ότι συνέβη από διαρροή. Πρώτα έγινε έκρηξη και μετά ξέσπασε φωτιά”.

“Για δολιοφθορά το ακούω, αλλά δεν μπορώ να πω αν ισχύει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα το δουν. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν της οικονομικής ενίσχυσης είναι δευτερεύον. Οι άνθρωποι ακόμη δεν έχουν θάψει τους δικούς τους. Προέχει η ψυχολογική τους υποστήριξη” πρόσθεσε ο κ. Αρμάγος.

Η μητέρα της Ελένης Κατσαρού, η οποία εργάζεται και εκείνη στο εργοστάσιο, αποκάλυψε πως δεν γινόταν καμία συντήρηση στα μηχανήματα, ενώ κατήγγειλε πως “τόσο καιρό μύριζε υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα”.

Και η αδελφή της 45χρονης ανέφερε επίσης πως “ακόμα δεν ξέρει κανένας πώς έγινε” και «το μόνο που ξέρουμε είναι ότι άρχισε η φωτιά από μέσα και ξαφνικά ακούστηκε το μπαμ”. “Έμαθα μετά το συμβάν ότι μύριζε. Όταν πήγαιναν στις τουαλέτες μύριζε πάρα πολύ υγραέριο, αυτό έχω μάθει. Μύριζε, για κανέναν μήνα μύριζε. Το έλεγαν εκεί στον χώρο εργασίας αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα. Το προσωπικό πήγαινε να δουλέψει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Κάποιος θα έπρεπε να το ελέγξει και όχι να γίνει αυτό που έγινε”, κατήγγειλε.

Από την πλευρά της, η υπεύθυνη της νυχτερινής βάρδιας, η οποία απουσίαζε με άδεια το μοιραίο βράδυ, μίλησε στο MEGA και υποστήριξε ότι στο εσωτερικό του εργοστασίου δεν υπήρχε καμία ένδειξη κινδύνου.

Όπως ανέφερε, δεν γινόταν αντιληπτή οσμή, οι συνθήκες εργασίας ήταν κανονικές και τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούσαν, χαρακτηρίζοντας το εργοστάσιο σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο. “Δεν μύριζε κάτι. Οι ασφάλειες, όλα, οι πυρασφάλειες όμως ήταν… Το εργοστάσιο ήταν πιο τέλεια δεν γίνεται. Πιο τέλεια… Σύγχρονο εργοστάσιο, τα μηχανήματα τέλεια, για αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς, γιατί εμείς δουλεύαμε μέσα. Καθαριότητα; Όχι απλά καθαρισμένο, γλειμμένο το εργοστάσιο. Από όλες τις πλευρές, από παντού, παντού, από τα μηχανήματα, τις ανιχνεύσεις;”.

“Πάντα υπήρχαν έλεγχοι και πρόσφατοι, πάντα, πάντα, δεν υπήρχε. Δεν νομίζω να υπήρξε κάποιος εργαζόμενος να πάει να κάνει κάποια καταγγελία ανώνυμη ή επώνυμη και να δουλεύει στην Βιολάντα”, ανέφερε.