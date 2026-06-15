Φάμελλος: «Η ενότητα του προοδευτικού χώρου ήταν και είναι η ταυτότητά μας»

«Η ενότητα του προοδευτικού χώρου ήταν η ταυτότητά μας, είναι η ταυτότητά μας και θα είναι η ταυτότητά μας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξή του σήμερα στο Ρ/Σ Στο Κόκκινο.

«Πήραμε μια απόφαση η οποία ρητά λέει ότι δουλεύουμε για να διαμορφωθεί αυτή η ευρύτερη προοδευτική σύγκλιση, αναγνωρίζοντας ότι είναι θετική η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα και να την αντιμετωπίσουμε συντροφικά. Αν δεν το κάνουμε αυτό και αρχίσουμε να μιλάμε με υποθέσεις για άλλο σενάριο, είναι σαν να έχουμε ήδη στην πράξη απορρίψει και καταπατήσει την απόφαση που πήρε με σημαντική, συντριπτική πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή και που θέλει όλη η βάση του κόμματος και που θέλει όλη η προοδευτική κοινωνία», διαμήνυσε ο Σ. Φάμελλος, ξεκαθαρίζοντας : «Δεν γίνεται να την αμφισβητήσουμε πριν καν αρχίσουμε να δουλεύουμε γι’ αυτήν. Γιατί αυτό θα είναι μια σαφέστατη άρνηση στη βούληση των μελών, αλλά και των στελεχών του κόμματος».

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Όπως είπε χαρακτηριστικά, στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να «δώσει απάντηση στους πολίτες»: «Να τους πούμε ότι έτσι θα φύγει ο Μητσοτάκης, έτσι θα φύγει το καθεστώς. Και πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό», ενώ δήλωσε ότι δεν τον «τρομάζει» η «μετεξέλιξη». «Αυτό που μας τρομάζει – και που είναι το βασικό μας κίνητρο – είναι να μη δοθούν απαντήσεις στα αδιέξοδα που έχει σήμερα η κοινωνία και να μην κυριαρχήσουν με έναν θετικό δημοκρατικό τρόπο, να μη συμβάλουν, οι ιδέες της Αριστεράς σε αυτή την επίλυση του προβλήματος που έχει σήμερα η ελληνική κοινωνία», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Δεν συγχέονται τα πολιτικά όργανα, δεν συγχέονται οι πολιτικοί χώροι. Σ’ αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Εμείς πήραμε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να δουλέψουμε σε αυτή την προοπτική. Δεν θα αναιρέσουμε το συντροφικό κλίμα στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αντίθετα έχουμε αποφασίσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα να λειτουργεί έτσι ώστε να δημιουργεί ταυτόχρονα και ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά και να καταθέτει στο δημόσιο διάλογο προγραμματικές προτάσεις, γιατί ο προοδευτικός διάλογος είναι εν εξελίξει».

«Οι αξίες και η παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τα πολύτιμα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας -το Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς, τα κομματικά Μέσα- βρίσκουν τη συνέχειά τους και την προοπτική τους μέσα σε έναν νικηφόρο, ευρύτατο, δυναμικό προοδευτικό χώρο. Εκεί είναι το οξυγόνο της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου.

Είναι και στο χέρι και το δικό μας και, υποθέτω, και στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας -που ακόμα είναι πάρα πολύ στην αρχή, γι’ αυτό και διαβλέπω μία βιασύνη, η οποία κατ’ εμέ δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή- να διαμορφωθούν οι όροι έτσι ώστε να προσκληθούν και ευρύτερες δυνάμεις», συνέχισε.

Κληθείς να τοποθετηθεί σχετικά με τις απόψεις της «εσωτερικής αντιπολίτευσης» στο κόμμα, υπογράμμισε ότι «η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση». «Δεν αφήνει προϋποθέσεις, δεν βάζει ερωτήματα, δεν βάζει χρονοδιαγράμματα. Λέει ότι πρώτον είμαστε δίπλα, το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά. Και δεύτερον ότι εργαζόμαστε για να υπάρχει ευρύτερη σύγκλιση. Και εδώ η κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη πολιτική δράση, γιατί έτσι εξασφαλίζεται και η ιστορική συνέχεια των ιδεών -γιατί αυτό μας ενδιαφέρει- και των προγραμματικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», είπε, σχολιάζοντας πως «δυστυχώς οι σύντροφοι προσπαθούν μέσα από το δικό τους φίλτρο, των τροπολογιών που απορρίφθηκαν, να μεταφράσουν και να παραφράσουν την άποψη της Κεντρικής Επιτροπής».

Αναφορικά, δε, με την «παρότρυνσή» τους προς αυτούς που στηρίζουν τον Αλ. Τσίπρα να παραιτηθούν και να ενταχθούν στο κόμμα του, απάντησε ότι «η απόφαση του κόμματος δεν έχει να κάνει σε τίποτα με αυτό». «Αποφασίσαμε συλλογικά, δημοκρατικά και συντεταγμένα ότι στεκόμαστε δίπλα στο εγχείρημα, στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, δίπλα στην ΕΛΑΣ, και διαμορφώνουμε τους όρους. Εργαζόμαστε για να είναι αυτή η απάντηση και νικηφόρα και ελπιδοφόρα για την κοινωνία. Αυτό έχουμε επιλέξει», σημείωσε.

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Τέλος, ερωτηθείς εάν έχει «μοιραστεί» με τον Αλ. Τσίπρα τις θέσεις του και την «αισιοδοξία» του για την ανασύνθεση της Αριστεράς, υπογράμμισε ότι «δεν θα υπηρετήσει μια λογική συνομιλιών και συζητήσεων με κλειστές πόρτες». « Την άποψή μου αυτή, ότι είμαι αισιόδοξος γι’ αυτό που θέλει η βάση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και που ζητάει η ελληνική κοινωνία, τη λέω δημόσια», είπε και κατέληξε: «Την πρότασή μου και την πρότασή μας την κάναμε δημόσια γνωστή με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είμαι σίγουρος ότι, όπως παρακολουθούμε και εμείς τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα και όλος ο προοδευτικός χώρος -και όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας- την ακούν».