Κέρκυρα: Συνελήφθησαν 4 άτομα που λήστεψαν 13χρονο σε αστικό λεωφορείο

Στη σύλληψη 4 ατόμων που λήστεψαν 13χρονο σε αστικό λεωφορείο στην Κέρκυρα προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας συνελήφθησαν απογευματινές ώρες του Σαββάτου 13 Ιουνίου 2026, τέσσερις ημεδαποί, εκ των οποίων τρεις ανήλικοι και ένας 19χρονος, για το αδίκημα της κλοπής κατά συναυτουργία.

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Πιο αναλυτικά, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, καθώς, βραδινές ώρες της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2026, οι δράστες ενεργώντας από κοινού, εντός αστικού λεωφορείου, αφαίρεσαν από 13χρονο ένα κινητό τηλέφωνο.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνονται και οι γονείς των ανηλίκων, κατηγορούμενοι για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.