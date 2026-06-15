Τουρνάς: «Η μεγαλύτερη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι άνθρωποί του»

Στην τελετή αποφοίτησης της 16ης Εκπαιδευτικής Σειράς Ανθυποπυραγών Γενικών Καθηκόντων εκ Πυρονόμων, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, παρέστη σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο υπουργός συνεχάρη τους αποφοίτους για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός απαιτητικού κύκλου εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί «δικαίωση των προσπαθειών» τους και ταυτόχρονα αφετηρία μιας νέας περιόδου αυξημένων ευθυνών στο Πυροσβεστικό Σώμα.

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Όπως ανέφερε, οι νέοι Ανθυποπυραγοί, αξιοποιώντας την πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία που έχουν ήδη αποκτήσει, επέλεξαν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη και να προετοιμαστούν για τον επόμενο σταθμό της σταδιοδρομίας τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε τομείς όπως η πυροσβεστική τακτική, η διοίκηση, η διαχείριση κρίσεων, η μετεωρολογία, η ανακριτική και η πολιτική προστασία αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία που θα αξιοποιούν καθημερινά στην υπηρεσία του πολίτη.

Αναφερόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι «οι πυρκαγιές εξελίσσονται ταχύτερα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται συχνότερα και οι απαιτήσεις από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας αυξάνονται διαρκώς», επισημαίνοντας ότι η κλιματική κρίση μεταβάλλει τα δεδομένα και απαιτεί διαρκή προσαρμογή και ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας.

Όπως τόνισε, η Πολιτεία επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, ανανεώνοντας, όπως προσέθεσε, τον εξοπλισμό, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και αναβαθμίζοντας τις υποδομές εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «καμία επένδυση δεν είναι σημαντικότερη από τους ανθρώπους που στελεχώνουν το Σώμα», προσθέτοντας πως «στις πιο δύσκολες στιγμές, εκεί που δοκιμάζονται οι αντοχές της κοινωνίας, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο που καλούνται πλέον να αναλάβουν οι νέοι αξιωματικοί, σημειώνοντας ότι «ως Ανθυποπυραγοί δεν θα κληθείτε μόνο να επιχειρείτε. Θα κληθείτε να διοικείτε, να καθοδηγείτε, να λαμβάνετε αποφάσεις υπό πίεση και να εμπνέετε τους νεότερους συναδέλφους σας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η ηγεσία δεν αποτυπώνεται μόνο στους βαθμούς». «Αποτυπώνεται στην ευθύνη, στη συνέπεια, στη δικαιοσύνη και στην ικανότητα να κερδίζεις την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που διοικείς».

Ολοκληρώνοντας, ο υπουργός συνεχάρη τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το εκπαιδευτικό προσωπικό και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τονίζοντας ότι η διαρκής επένδυση στη γνώση και στην επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί θεμέλιο για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Πυροσβεστικό Σώμα ενώ ευχήθηκε στους νέους Ανθυποπυραγούς καλή σταδιοδρομία, υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.

Στην τελετή παρέστησαν, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος , Θεόδωρος Βάγιας, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Αναστάσιος Παππάς, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδας, αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος, Δημήτριος Μπριόλας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ,υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος, Παναγιώτης Κυπριωτέλης, καθώς και στελέχη της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και μέλη των οικογενειών των ορκισθέντων Αξιωματικών.