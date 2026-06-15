ΕΛΑΣ: Στην Νίκαια σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ανοίγει διάλογο με τους πολίτες

Στο πρότυπο των εκδηλώσεων Unmute Now που έγιναν από τους νέους στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας ξεκινά σήμερα τον κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες, από τη Νίκαια και την πλατεία 17ης Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα.

«Η φωνή των πολιτών, η φωνή της κοινωνίας είναι στο επίκεντρο της συζήτησης πάνω στα θέματα και τα προβλήματα ώστε να ανοίξει ο διάλογος που θα οδηγήσει σε μια αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας», αναφέρουν πηγές της λεωφόρου Αμαλίας και προσθέτουν: «Όχι απλά στην πολιτική αλλαγή αλλά στην αλλαγή πολιτικής».

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Σημειώνουν ακόμη ότι «η ΕΛΑΣ θέλει να ακούσει τους ανθρώπους που εργάζονται ατελείωτες ώρες, συχνά χωρίς ανάπαυλα και σε διαδοχικούς εργοδότες για να διασφαλίσουν τα απολύτως απαραίτητα και αυτά με δυσκολία ενώ συχνά διακινδυνεύουν ακόμα και τη ζωή τους. Βρίσκονται διαρκώς σε έναν καθημερινό αγώνα δρόμου, μιας όλο και δυσκολότερης επιβίωσης».

Ο Αλέξης Τσίπρας θα ακούσει τις τοποθετήσεις των πολιτών και στο τέλος θα απευθύνει ομιλία και θα απαντήσει στις ερωτήσεις τους.