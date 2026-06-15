Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Παραδόθηκε και επιστρέφει στις φυλακές – Μεταφέρεται με ταξί και συνοδεία περιπολικών

Μόλις λίγες ημέρες έμεινε εκτός φυλακής το ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας (15.06) ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πήρε ξανά τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού.

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Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες της 17 Νοέμβρη, είχε καταθέσει αίτημα για αποφυλάκισή, το οποίο, ενώ, αρχικά έγινε δεκτό, στη συνέχεια με απόφαση Αρείου Πάγου, ακυρώθηκε κι έτσι επιστρέφει στη φυλακή.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μεταφέρθηκε τελικά με ταξί στις φυλακές, συνοδεία περιπολικών και της ομάδας ΟΠΚΕ που βρίσκονταν για αρκετή ώρα έξω από το διαμέρισμά του στον Βύρωνα μέχρι να παραδοθεί.

Δείτε εικόνες:

Ακύρωσε την αποφυλάκιση του ο Άρειος Πάγος

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, το Ε’ Ποινικό Τμήμα που συνεδρίασε με αντικείμενο το αν θα κάνει δεκτή ή όχι την εισαγγελική αναίρεση του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά– με το οποίο αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια στη φυλακή ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια, αποφάσισε να αναιρέσει το δικαστικό βούλευμα.

Να θυμίσουμε πως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανώτατοι δικαστές στάθμισαν τα αντικειμενικά στοιχεία και αποφάσισαν ότι σε αυτή την φάση δε ισχύουν οι συνθήκες για την υφ’ όρων αποφυλάκιση του πολυισοβίτη που έχει καταδικαστεί ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Με την εν λόγω δικαστική απόφαση, ακυρώνεται το προηγούμενο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και η επιστροφή του καταδικασμένου για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες Γιωτόπουλου στη φυλακή είναι άμεσα εκτελεστή.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά από την παρέμβαση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη, ο οποίος έκρινε ότι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά στηρίχθηκε σε εσφαλμένη νομική βάση.

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Η υπόθεση θα επανεξεταστεί από διαφορετική σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, όταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος, ενώ ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των στυγερών δολοφονιών της οργάνωσης, για τις οποίες και καταδικάστηκε.

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Κρατούμενοι παραμένουν εκτός τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο και οι καταδικασθέντες σε πολυετείς ισόβιες καθείρξεις τα μέλη της 17Ν Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.

*Πηγή Φωτογραφιών: EUROKINISSI