Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Αταμάν – Το «αντίο» της «πράσινης» ΚΑΕ

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί και επίσημα από το απόγευμα της Δευτέρας 15/6 ο Εργκίν Αταμάν.

Συγκεκριμένα, η απόφαση πάρθηκε μετά τη συνάντηση που είχε με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο, το απόγευμα της Δευτέρας 15/6.

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«Εργκίν σε ευχαριστούμε» ανέφερε η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός λίγο μετά την απόφαση που πάρθηκε ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Τα τρία χρόνια που ο Τούρκος τεχνικός βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας κατάφερε να οδηγήσει τον σύλλογο στην κατάκτηση μίας Ευρωλίγκας, ενός πρωταθλήματος και δύο Κυπέλλων Ελλάδας.