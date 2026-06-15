ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Αταμάν – Το «αντίο» της «πράσινης» ΚΑΕ

Αποχωρεί μετά από τρία χρόνια

Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Αταμάν – Το «αντίο» της «πράσινης» ΚΑΕ
EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 18:26

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί και επίσημα από το απόγευμα της Δευτέρας 15/6 ο Εργκίν Αταμάν.

Συγκεκριμένα, η απόφαση πάρθηκε μετά τη συνάντηση που είχε με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο, το απόγευμα της Δευτέρας 15/6.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εργκίν σε ευχαριστούμε» ανέφερε η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός λίγο μετά την απόφαση που πάρθηκε ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Τα τρία χρόνια που ο Τούρκος τεχνικός βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας κατάφερε να οδηγήσει τον σύλλογο στην κατάκτηση μίας Ευρωλίγκας, ενός πρωταθλήματος και δύο Κυπέλλων Ελλάδας.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ