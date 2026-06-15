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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης την Τρίτη 16/6

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης την Τρίτη 16/6
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Τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης αναμένεται να επισκεφτεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη 16/6.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στις 17.40 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης.

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Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Στις 18.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στη Βούλα.

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