Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης την Τρίτη 16/6

Τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης αναμένεται να επισκεφτεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη 16/6.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στις 17.40 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Στις 18.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στη Βούλα.