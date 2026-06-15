Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης την Τρίτη 16/6
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης αναμένεται να επισκεφτεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη 16/6.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στις 17.40 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης.
Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
Στις 18.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στη Βούλα.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις