Φάμελλος: Η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει άμεσα την Παλαιστίνη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν αναγνωρίζει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά τις εκθέσεις του ΟΗΕ.

Υπογραμμίζει ότι χώρες όπως η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία έχουν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη και ζητά από την Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναλάβει πρωτοβουλίες, ξεκινώντας με την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

«Η σιωπή είναι συνενοχή. Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

Η ανάρτηση του Σ. Φάμελλου