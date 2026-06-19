Τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς σε Ισραηλινό πρώην όμηρο – “Τον ανάγκασαν να κάθεται σαν σκύλος και να γαυγίζει”

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις πρώην ισραηλινού ομήρου που βρέθηκε στα χέρια της Χαμάς κατά την διάρκεια των προηγούμενων ετών στην Γάζα,

Ο πρώην Ισραηλινός όμηρος Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ που είχε απαχθεί από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023 κρατήθηκε υπό αιχμαλωσία για 739 μέρες. Σε συνέντευξή του στην Πρώτη Κυρία του Ισραήλ, Μιχάλ Χέρτζογκ, ο 24χρονος περιέγραψε με λεπτομέρειες περιστατικά σεξουαλικής βίας που, όπως υποστηρίζει, υπέστη από έναν εκ των δεσμοφυλάκων στα υπόγεια τούνελ της Χαμάς στην Γάζα.

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Σύμφωνα με την αφήγησή του, ένας φρουρός της Χαμάς τον οδήγησε μόνο του σε ένα δωμάτιο, του έδεσε τα μάτια και τον ανάγκασε να γδυθεί υπό την απειλή μαχαιριού.

Όπως ανέφερε, ο άνδρας άρχισε να του απευθύνει σεξουαλικά υπονοούμενα πριν προχωρήσει σε ανάρμοστες πράξεις σε βάρος του. «Μου είπε: Δεν έχεις δει κορίτσια εδώ και πολύ καιρό, σωστά; Βλέπεις πορνό; Θέλεις να δεις πορνό; Θέλεις να γυρίσουμε μαζί μια ταινία πορνό;».

«Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Απλώς ήθελα να σταματήσει», δήλωσε ο Νταλάλ, περιγράφοντας το αίσθημα απόλυτου τρόμου που βίωσε. Μετά το περιστατικό, ο φρουρός φέρεται να τον απείλησε επανειλημμένα με θάνατο σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα συνέβησαν.

Σε δεύτερο περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισε ακόμη πιο τραυματικό, ο Νταλάλ υποστήριξε ότι ένα απλό μπάνιο μετατράπηκε σε βίαιη σεξουαλική επίθεση. Μετά από ντους που του επετράπη να κάνει, ο φρουρός τον οδήγησε γυμνό σε άλλο δωμάτιο, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία του, δέχθηκε νέα κακοποίηση.

«Κάθε δευτερόλεπτο έμοιαζε με μια ολόκληρη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης ένιωθε σαν να είχε «αποσυνδεθεί» ψυχικά από όσα συνέβαιναν. Μετά το περιστατικό, ο φρουρός τον απείλησε με θάνατο αν αποκάλυπτε τι είχε συμβεί.

Ο πρώην όμηρος περιέγραψε ακόμη περιστατικά εξευτελισμού που βίωσε μαζί με άλλους αιχμαλώτους. Σε ένα από αυτά, ο ίδιος και ο συγκρατούμενός του Όμερ Βένκερτ οδηγήθηκαν σε δωμάτιο όπου, όπως ισχυρίζεται, ο φρουρός διέταξε τον Βένκερτ να σταθεί στα τέσσερα και να γαβγίζει σαν σκύλος.

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Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες υπέστησαν ξυλοδαρμό, με τον δράστη να ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για «τιμωρία» εξαιτίας της μεταχείρισης Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Ο Νταλάλ απελευθερώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2025, περισσότερα από δύο χρόνια μετά την απαγωγή του. Κατά την επιστροφή του διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί λοιμώξεις, απώλεια ακοής στο ένα αυτί και σοβαρά δερματικά προβλήματα.

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Οι καταγγελίες του έρχονται να προστεθούν σε άλλες μαρτυρίες πρώην ομήρων που έχουν περιγράψει περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, ξυλοδαρμών και απειλών κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στη Γάζα.