Βρετανία, Αυστραλία και Καναδάς αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος

Η Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς προχώρησαν στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Την αρχή έκαναν η Αυστραλία και ο Καναδάς, με τη Βρετανία να ακολουθεί λίγο αργότερα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε: «Σήμερα, για να αναζωπυρώσουμε την ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης».

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine.

«Μπροστά στον αυξανόμενο τρόμο στη Μέση Ανατολή, ενεργούμε για να διατηρήσουμε ζωντανή την πιθανότητα ειρήνης και μιας λύσης δύο κρατών. Αυτό σημαίνει ένα ασφαλές Ισραήλ παράλληλα με ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος – αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα από τα δύο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρώτος ο Καναδάς ανακοίνωσε την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, με τον πρωθυπουργό Μακ Κάρνεϊ να τονίζει ότι η ισραηλινή κυβέρνηση εμποδίζει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, ακολουθώντας παράνομη πολιτική επέκτασης οικισμών στη Δυτική Όχθη. Η στρατιωτική δράση στη Γάζα έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, εκτοπισμούς πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπων και σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Η σημερινή πολιτική της κυβέρνησης του Ισραήλ, όπως αναφέρει, δηλώνει ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Καναδάς αναγνωρίζει την Παλαιστίνη και δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος και για τα δύο κράτη, στο πλαίσιο μιας διεθνούς προσπάθειας για τη λύση δύο κρατών. Η αναγνώριση αυτή συνάδει με τις αρχές της αυτοδιάθεσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ορίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη μακρόχρονη πολιτική του Καναδά.

Aujourd'hui, le Canada reconnaît l'État de Palestine.

Την ίδια μέρα, και η Αυστραλία προχώρησε στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, δηλώνοντας ότι η κίνηση αποτελεί μέρος της διεθνούς προσπάθειας για λύση δύο κρατών. Η αυστραλιανή κυβέρνηση τόνισε επίσης ότι «η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο στην Παλαιστίνη».