Εθνικό Απολυτήριο: Επί τάπητος στην σύσκεψη της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου- Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή

Σε σύσκεψη για το νέο Εθνικό Απολυτήριο θα προεδρεύσει αύριο (03.02) στις 12:00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το νέο σύστημα του Εθνικού Απολυτηρίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2027 και θα αλλάξει τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, που θα εφαρμοστεί από το 2032.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Καθημερινή», οι απόφοιτοι των λυκείων θα εισάγονται στα ΑΕΙ μέσω του Εθνικού Απολυτηρίου.

Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει μέσα στον Φεβρουάριο διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς και τα κόμματα, ο οποίος θα διαρκέσει εννέα μήνες. Η υπουργός τόνισε ότι ο διάλογος δεν θα είναι προσχηματικός και θα αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο.

Όπως σημείωσε, το νέο σύστημα εισαγωγής, εφόσον προκύψει, θα εφαρμοστεί στους μαθητές που φοιτούν σήμερα στην Α’ Γυμνασίου και θα αποτελέσει προϊόν διαβούλευσης.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν καταργούνται, ενώ επανέλαβε ότι η πρόταση του υπουργείου περιλαμβάνει διάλογο που καλύπτει όλο το εκπαιδευτικό σύστημα.

Για τον διάλογο έχει ήδη συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία εργάζεται για την ίδρυση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, Εθνικού Σώματος Αξιολογητών και νέας Τράπεζας Θεμάτων.