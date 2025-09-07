Έρχεται το Εθνικό Απολυτήριο και βάζει τέλος στις πανελλαδικές εξετάσεις – Πότε θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα

Από το σχολικό έτος 2029 – 2030 θα τεθεί σε εφαρμογή το Εθνικό Απολυτήριο που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις και θα αλλάξει τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στην ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκτενή αναφορά στο Εθνικό Απολυτήριο και κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να καταθέσουν τις προτάσεις τους στον Εθνικό Διάλογο που εγκαινιάζει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κανείς δεν νομίζω ότι αρνείται, σίγουρα όσοι έχουν παιδιά που ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις το ξέρουν, ότι το Λύκειο, ειδικά στις δύο τελευταίες του τάξεις, έχει απαξιωθεί ως ένας υποκριτικός προθάλαμος για το Πανεπιστήμιο. Με την προετοιμασία, μάλιστα, των υποψηφίων να γίνεται κυρίως στα φροντιστήρια.

Πρότασή μας, λοιπόν, είναι να θεσπιστεί και στην Ελλάδα το Εθνικό Απολυτήριο, ώστε να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου. Να μπορεί να αποκτήσει το δικό του εκπαιδευτικό κύρος, το δικό του βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

«Ταυτόχρονα, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να υποδεχθεί νέα μαθήματα, παρέχοντας στο τέλος έναν πλήρη κύκλο γνώσεων πριν από την επαγγελματική ακαδημαϊκή συνέχεια κάθε νέου. Νέα μαθήματα τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν και την τεχνητή νοημοσύνη σε όλες της τις εφαρμογές.

Έτσι, ύστερα από μια σειρά αξιόπιστων δοκιμασιών στη διάρκεια του σχολείου, στις εξετάσεις που θα δίνονται στο τέλος κάθε τάξης, τα παιδιά θα μπορούν να εισάγονται στο Πανεπιστήμιο με βασικό πυρήνα το Εθνικό Απολυτήριο. Προσέξτε, μιλάμε για μια τεράστια αλλαγή, η οποία πρέπει να εξεταστεί από κοινού με τα κόμματα, πρέπει να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας.

Για να το πω απλά: η πρώτη τάξη η οποία θα ωφεληθεί και θα ενταχθεί στο σύστημα του Εθνικού Απολυτηρίου είναι τα παιδιά τα οποία μόλις τελείωσαν τη Β΄ Γυμνασίου, θα ενταχθούν στην Γ΄, με την προοπτική να ενταχθούν στην Α΄ Λυκείου, του χρόνου, σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας του Λυκείου», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του.

Τι προβλέπει το νέο σύστημα

Υπενθυμίζεται ότι η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, είχε αναφερθεί στις αλλαγές αυτές υπογραμμίζοντας ότι είναι «ανοιχτή στον διάλογο με επιστημονική τεκμηρίωση». Μιλώντας για το νέο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια είχε σημειώσει ότι οι αλλαγές θα ισχύσουν για εκείνους που θα φοιτήσουν το 2025-2026 στη ΣΤ΄ Δημοτικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι βασικές αλλαγές:

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Αναβαθμισμένη Τράπεζα Θεμάτων.

Συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών εργαλείων αξιολόγησης.

Πιστοποίηση ξένων γλωσσών εντός του σχολείου.

«Η εφαρμογή του εθνικού απολυτηρίου δεν είναι απλά μία μεταρρύθμιση. Είναι στρατηγική επιλογή με ορίζοντα και συνέχεια. Ένα έργο που ενώνει το σχολείο με την κοινωνία και χτίζει το μέλλον των νέων με σταθερά θεμέλια», είχε δηλώσει η κ. Ζαχαράκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελλάδα δικαιούται και μπορεί να προχωρήσει σε μια δική της τολμηρή αλλά ισορροπημένη μεταρρύθμιση, όπως αυτή που προτείνουμε με το Εθνικό Απολυτήριο. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΟΕ) προτείνει τη σύνδεση των πανελλαδικών εξετάσεων με το εθνικό απολυτήριο, όπως εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το ελληνικό μοντέλο εμπνέεται από συστήματα όπως το Matura, το Abitur και το Baccalauréat, προσαρμοσμένα όμως στις εθνικές ανάγκες και πολιτισμικές μας ιδιαιτερότητες», είχε τονίσει.

Πώς θα γίνει η μετάβαση

«Έχουν ήδη συγκροτηθεί δύο επιστημονικές επιτροπές, με τη συμμετοχή του ΙΕΠ και πανεπιστημιακών, οι οποίες επεξεργάζονται σενάρια για τον συνυπολογισμό των βαθμών στην Β’ και Γ’ Λυκείου, στον τελικό βαθμό απολυτηρίου. Στον πυρήνα της στρατηγικής μας, βρίσκεται η αποκατάσταση του παιδαγωγικού ρόλου του Λυκείου, με περισσότερο βάρος στην πορεία του μαθητή, με περισσότερη εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό και στόχο έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών που ανοίγει δρόμους», είχε υπογραμμίσει η Υπουργός Παιδείας.