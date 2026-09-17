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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή 15χρονη μαθήτρια σε σχολείο – Βρέθηκε αναίσθητη στις τουαλέτες

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης στο νοσοκομείο, η ανήλικη κατέληξε

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή 15χρονη μαθήτρια σε σχολείο – Βρέθηκε αναίσθητη στις τουαλέτες
ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:36

 

Την τελευταία της πνοή άφησε μια 15χρονη μαθήτρια, που εντοπίστηκε αναίσθητη στις τουαλέτες του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης, το μεσημέρι της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, εκπαιδευτικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έσπευσαν να βοηθήσουν τη μαθήτρια και ξεκίνησαν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να συνεχίζουν την προσπάθεια ανάνηψης. Η 16χρονη διακομίστηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, όπου οι προσπάθειες των γιατρών συνεχίστηκαν, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανήλικη είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν σοβαρό περιστατικό, γεγονός που εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

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