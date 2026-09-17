Δίκη Λυγγερίδη: Η κατάθεση του μάρτυρα για την δολοφονία – Έξαλλοι οι γονείς του αστυνομικού, ζητάνε να μεταφερθεί η διαδικασία στο Εφετείο

Συνεχίστηκε σήμερα, Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου η δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη, με την κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα.

Συγκεκριμένα, ο μάρτυρας ανέφερε ότι κάποιος έδωσε σήμα για να βγουν από το γήπεδο 60-80 άτομα, χωρίς να τον κατονομάσει, αν και τον έχει αναγνωρίσει σε φωτογραφία.

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Στη συνέχεια είπε ότι δεν είχε δει τους τρεις βασικούς κατηγορούμενους ούτε στα επεισόδια, ούτε στο μεταγωγών, ενώ άκουσε ότι τρία άτομα έφυγαν ως αθλητές με πούλμαν της ομάδας, χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρος ότι είναι αυτοί.

Στη συνέχεια, μίλησε για πώληση εισιτηρίων έξω από το γήπεδο.

Νέο αίτημα της οικογένειας είναι η μεταφορά της δίκης στο Εφετείο και η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στο δικαστήριο.

Η μητέρα εμφανίστηκε εκνευρισμένη για την μεταφορά της δίκης, λέγοντας ότι θα ξαναπάει λέει στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σχολιάζοντας κατάθεση μάρτυρα τον χαρακτήρισε φοβισμένο.

Σε παρόμοιο κλίμα ήταν και η στάση του πατέρα, ο οποίος ουρλιάζοντας διαμαρτυρήθηκε για την μεταφορά της δίκης, ζητώντας δίκαιη δίκη, ενώ, παράλληλα, στράφηκε κατά των κατηγορούμενων και τα “έριξε” στον μάρτυρα που δεν είπε τίποτα.

Η κατάθεση του μάρτυρα συνεχίζεται αύριο.