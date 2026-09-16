Ζάκυνθος: Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Ξύγκια
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια, στη Ζάκυνθο.
Σύμφωνα με νεότερη άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 15:15.
Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν και έξι εναέρια μέσα.
Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς και να τεθεί υπό έλεγχο το μέτωπο.
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