Ζάκυνθος: Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Ξύγκια

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια, στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με νεότερη άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 15:15.

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Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν και έξι εναέρια μέσα.

Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς και να τεθεί υπό έλεγχο το μέτωπο.