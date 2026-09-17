“Πυρά” Λατινοπούλου σε φον ντερ Λάιεν: “Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες – Μας πνίξατε στους φόρους και τη γραφειοκρατία”

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου άσκησε δριμεία κριτική στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσία της ιδίας, η οποία παρακολουθούσε την παρέμβασή της.

Συγκεκριμένα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου χαρακτήρισε την φον ντερ Λάιεν «ρατσίστρια με τους Ευρωπαίους», ασκώντας κριτική στις πολιτικές της ΕΕ για το μεταναστευτικό, την οικονομία, την πράσινη μετάβαση και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κα Φον Ντερ Λάιεν μας ρημάξατε», είπε κλείνοντας την ομιλία της.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Κα φον ντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις!

Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες.

Μας πνίξατε στους φόρους και τη γραφειοκρατία.

Τσακίσατε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας.

Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια.

Μας επιβάλλετε την πράσινη παράνοια. Τη woke ατζέντα. Την ισλαμοποίηση της Ευρώπης.

Πληρώνετε από την τσέπη μας εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει της γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλά… μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και Gay Pride!

Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε. Βουτηγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizergate. Εξαφανισμένα μηνύματα. Άρνηση ελέγχου σας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και όλα αυτά χωρίς τη νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες και τα κονέ των Σοσιαλιστών και του Weber. Κα Φον Ντερ Λάιεν μας ρημάξατε!».