Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη στο Mount Sinai στην Αστόρια ο Άδωνις Γεωργιάδης – Η αναφορά στο «Κ.Ι.Σταύρος Νιάρχος»

Τι ανέφερε ο υπουργός Υγείας

Επίσκεψη στο Mount Sinai στην Αστόρια ο Άδωνις Γεωργιάδης – Η αναφορά στο «Κ.Ι.Σταύρος Νιάρχος»
ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Toklik)/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφτηκε την Τρίτη 16/12 το Mount Sinai στην Αστόρια όπως ανέφερε σε ανάρτηση του.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε «στο Mount Sinai στην Αστόρια σήμερα το πρωί. Το βασικό νοσοκομείο της Ελληνικής Παροικίας εκεί εδώ και πολλά χρόνια. Και εδώ το «Κ.Ι.Σταύρος Νιάρχος» και ο κ. Δρακόπουλος έβαλαν το χέρι τους για να έχουν οι Έλληνες ασθενείς καλύτερη υγεία. Τους ευχαριστούμε».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

