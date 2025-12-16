Επίσκεψη στο Mount Sinai στην Αστόρια ο Άδωνις Γεωργιάδης – Η αναφορά στο «Κ.Ι.Σταύρος Νιάρχος»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφτηκε την Τρίτη 16/12 το Mount Sinai στην Αστόρια όπως ανέφερε σε ανάρτηση του.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε «στο Mount Sinai στην Αστόρια σήμερα το πρωί. Το βασικό νοσοκομείο της Ελληνικής Παροικίας εκεί εδώ και πολλά χρόνια. Και εδώ το «Κ.Ι.Σταύρος Νιάρχος» και ο κ. Δρακόπουλος έβαλαν το χέρι τους για να έχουν οι Έλληνες ασθενείς καλύτερη υγεία. Τους ευχαριστούμε».

