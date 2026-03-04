Επιμένει ο Κουτσούμπας: «Από τα 4 drones που κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δύο αφορούσαν τη Σούδα»

Στο γεγονός ότι έχει πληροφορίες ότι δυο drones στόχευσαν την Σούδα αναφέρθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Συγκεκριμένα, παρά την απάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια λίγες ώρες νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην εκπομπή «Η Επόμενη Μέρα» του Action 24 επέμεινε σε αυτή την πληροφορία.

«Είπα την πληροφορία που είχα η οποία είναι έγκυρη ότι τα 4 drone που κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δυο αφορούσαν Σούδα και τα δυο Ακρωτήρι» ανέφερε ο Κουτσούμπας για να προσθέσει:

«Υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας και ακολούθησε η απόφαση για αποστολή των πάτριοτ στην Κάρπαθο. Αυτή είναι η ουσία και εδώ μπορεί να βγάλει κανείς τα συμπεράσματα του.

Το Ιράν έχει πει ότι είναι στόχος αντιποίνων όλες οι βάσεις. Είναι θέμα ημερών και όσο εμπλεκόμαστε να γίνουν στόχοι. Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα γίνονται στόχος αντιποίνων. Αυτό θα γίνει χειρότερο αν γενικευθεί το μπουρλότο στη Μέση Ανατολή».