Μητσοτάκης για τα ηλεκτρικά πατίνια: «Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες»

Με βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανηλίκων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά στη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων, όπως είχε πράξει στο παρελθόν για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, αλλά και με τις πρωτοβουλίες για τα social media και τον σχολικό εκφοβισμό.

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«Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι πλέον οι ανήλικοι κάτω των 17 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια στον δρόμο, ούτε να τα αγοράζουν ή να τα ενοικιάζουν.

@kyriakosmitsotakis_ Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Οι νέες παρεμβάσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και συνοδεύονται από αυστηρότερους κανόνες για όλους τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, με στόχο τον περιορισμό των ατυχημάτων και την καλύτερη προστασία των πολιτών.