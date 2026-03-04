Δένδιας: «Η Ελλάδα είναι προστατευμένη» – Τι απάντησε στις αναφορές Κουτσούμπα για στόχευση της βάσης της Σούδας

Για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και την Κύπρο μίλησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας το απόγευμα της Τετάρτης 4/3.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σε συνέντευξη του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha τόνισε μεταξύ άλλων πως «η Ελλάδα είναι προστατευμένη», ενώ απάντησε και στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπα πως πύραυλοι από το Ιράν στόχευαν τη βάση στη Σούδα της Κρήτης.

Ο Νίκος Δένδιας στην ερώτηση για αυτές τις αναφορές υποστήριξε πως «δεν είχαμε καμία τέτοια πληροφόρηση».

«Η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι προστατευμένη από ενδεχόμενα χτυπήματα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά όπλα οριακά μπορούν να φτάσουν στα ελληνικά εδάφη, ωστόσο, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα για να μην κινδυνέψουμε» είπε στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας για να προσθέσει για τη φρεγάτα «Κίμων»:

«Ξέρουν καλά το πλοίο τους. Το πλοίο δεν έχει ενταχθεί απολύτως επιχειρησιακά στο στόλο. Αν επιχειρήσει με το στόλο θα έχει δυσκολία επικοινωνίας. Αλλά σε έκτακτες συνθήκες μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Το πλοίο ως μονάδα όμως είναι απολύτως έτοιμο».

Για την Τουρκία ο Νίκος Δένδιας είπε: «Η Τουρκία καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει η Ελλάδα να υπερασπίσει το έδαφός της. Η παρουσία των ελληνικών αεροπλάνων και των πλοίων είναι για να προστατεύει το σύνολο του πληθυσμού της Κύπρου. Προσφέρουμε συνολική υπηρεσία.

Από πλευράς μου δεν υπήρξε επαφή με τους Τούρκους δεν ξέρω αν μίλησε το υπουργείο Εξωτερικών. Από ποιον να προστατεύσει η Τουρκία. Η Χεζμπολάχ είναι κοντά στην Τουρκία, άρα από ποιον να προστατεύσει. Ισως είναι μια καλή ευκαιρία να τις πάρει πίσω (σ.σ. δυνάμεις)».