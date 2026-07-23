Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Ε65: «Η χώρα της στασιμότητας ανήκει στο παρελθόν»

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), καθώς παραδόθηκε στην κυκλοφορία το βόρειο και τελευταίο τμήμα του έργου, που συνδέει την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά. Με την ολοκλήρωση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων, ο Ε65 αποκτά πλέον συνολικό μήκος 182,1 χιλιομέτρων, συνδέοντας απευθείας τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό.

Στα εγκαίνια του έργου, που πραγματοποιήθηκαν παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Ε65 «σύμβολο μιας Ελλάδας που προχωρά», τονίζοντας πως «η χώρα της στασιμότητας ανήκει οριστικά στο παρελθόν».

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Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έγιναν για την επανεκκίνηση του έργου και τη χρηματοδότησή του μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η ολοκλήρωσή του αποτελούσε προσωπικό στοίχημα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο νέος αυτοκινητόδρομος μειώνει τη γεωγραφική απομόνωση πολλών περιοχών και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τη Δυτική Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Τι αλλάζει με τον νέο Ε65

Με την παράδοση του έργου μειώνονται σημαντικά οι χρόνοι μετακίνησης. Ενδεικτικά, η διαδρομή Αθήνα – Γρεβενά θα πραγματοποιείται πλέον σε περίπου τέσσερις ώρες, ενώ βελτιώνεται αισθητά η πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς, όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα και το Καρπενήσι.

Παράλληλα, ο Ε65 ενισχύει τις εμπορευματικές μεταφορές, συνδέοντας αποτελεσματικότερα το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με το λιμάνι του Βόλου και προσφέροντας ταχύτερη πρόσβαση προς τα δυτικά Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Σύγχρονος αυτοκινητόδρομος με μεγάλες υποδομές

Ο νέος αυτοκινητόδρομος διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης σε όλο το μήκος του, ενώ περιλαμβάνει:

14 ανισόπεδους κόμβους και 4 ημικόμβους,

5 δίδυμες σήραγγες, με μεγαλύτερη αυτή της Όθρυος μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων,

31 γέφυρες, μεταξύ των οποίων η γέφυρα του Πηνειού μήκους 595 μέτρων,

σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, χώρους στάθμευσης και σύγχρονα κέντρα διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Ο Ε65 αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών TEN-T και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικών υποδομών που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Η συμβολή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ολοκλήρωση του Ε65

Το έργο του Ε65 κατασκευάστηκε από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οδικές υποδομές που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Κατά την τελετή των εγκαινίων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε το έργο από το 2009 μέχρι την επανεκκίνηση των εργασιών το 2020, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή του.