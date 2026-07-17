Φωτιά στο Ακόντιο Βοιωτίας – Επιχειρούν δυο εναέρια μέσα και 30 πυροσβέστες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής 17/7 καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Ακόντιο της Βοιωτίας.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και γεωργική έκταση. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο για την κατάσβεση της.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακρυά από οικίες ή υποδομές.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.