Γιώργος Σεφέρης: 55 χρόνια από τον θάνατό του – Η ιστορία του χρυσού μεταλλίου του Νόμπελ

Πενήντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, από τον θάνατο του Γιώργου Σεφέρη, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της νεοελληνικής ποίησης και του πρώτου Έλληνα που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Ο Γιώργος Σεφέρης έφυγε από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου 1971, έχοντας ήδη αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στα ελληνικά γράμματα, αλλά και στην πολιτική και πνευματική ιστορία της χώρας.

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Πίσω από το Νόμπελ του 1963 βρίσκεται, όμως, και η ξεχωριστή ιστορία του ίδιου του χρυσού μεταλλίου που παρέλαβε στη Στοκχόλμη και το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Η 24η Οκτωβρίου 1963 που άλλαξε την ιστορία

Ήταν 24 Οκτωβρίου 1963 όταν έγινε γνωστό ότι η Σουηδική Ακαδημία επέλεξε τον Γιώργο Σεφέρη για το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Ο ποιητής έγινε έτσι ο πρώτος Έλληνας λογοτέχνης που κατακτούσε την κορυφαία αυτή διεθνή διάκριση.

Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1963 στη Στοκχόλμη, όπου ο Σεφέρης παρέλαβε το δίπλωμα και το χρυσό μετάλλιο του Νόμπελ.

Το μετάλλιο αυτό, περισσότερες από έξι δεκαετίες αργότερα, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια της σύγχρονης ελληνικής πνευματικής ιστορίας.

Πού βρίσκεται σήμερα το μετάλλιο του Νόμπελ

Μετά τον θάνατο του ποιητή, η Μαρώ Σεφέρη δώρισε το χρυσό μετάλλιο και το δίπλωμα του Νόμπελ στο Μουσείο Μπενάκη.

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Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, τα δύο αντικείμενα ανήκουν στη συλλογή της Πινακοθήκης Γκίκα και αποτέλεσαν τα κεντρικά εκθέματα της έκθεσης «Γιώργος Σεφέρης. 60 χρόνια από το βραβείο Νόμπελ», που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2023.

Η έκθεση οργανώθηκε ακριβώς 60 χρόνια μετά την ιστορική ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας και συγκέντρωσε φωτογραφίες, έγγραφα, τηλεγραφήματα και προσωπικά αντικείμενα που ανασυνέθεταν τις ημέρες της βράβευσης.

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Το μετάλλιο και το δίπλωμα παραμένουν στη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη και, μάλιστα, λίγες ημέρες μετά τη σημερινή επέτειο πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Το Νόμπελ του Σεφέρη ταξιδεύει στο Λονδίνο

Από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, η Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο παρουσιάζει ειδική έκθεση αφιερωμένη στον Σεφέρη.

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Στην καρδιά της έκθεσης βρίσκονται τρία αντικείμενα από τη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη: το δίπλωμα και το μετάλλιο του Νόμπελ Λογοτεχνίας που απονεμήθηκαν στον Σεφέρη στις 10 Δεκεμβρίου 1963, καθώς και το χειρόγραφο της «Στέρνας», που γράφτηκε στο Λονδίνο το 1932.

Πρόκειται, σύμφωνα με τους διοργανωτές, για την πρώτη φορά που το Νόμπελ του Σεφέρη παρουσιάζεται εκτός Ελλάδας.

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Από τη Σμύρνη στο Νόμπελ

Ο Γιώργος Σεφέρης, κατά κόσμον Γιώργος Σεφεριάδης, γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 1900 στη Σμύρνη.

Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1914, ενώ ο ίδιος σπούδασε Νομικά στο Παρίσι και ακολούθησε μακρά διπλωματική σταδιοδρομία.

Στα ελληνικά γράμματα εμφανίστηκε το 1931 με τη συλλογή «Στροφή», ενώ ακολούθησαν έργα όπως «Η Στέρνα», «Μυθιστόρημα», «Ημερολόγιο Καταστρώματος» και «Κίχλη».

Υπήρξε κεντρική μορφή της Γενιάς του ’30 και ένας από τους δημιουργούς που συνέδεσαν τη σύγχρονη ελληνική ποίηση με τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό.

Το Αρχείο της ΕΡΤ, με αφορμή τη σημερινή συμπλήρωση των 55 χρόνων από τον θάνατό του, παρουσιάζει ειδικό αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη με αρχειακό υλικό από τη ζωή και το έργο του.

Η δημόσια δήλωση εναντίον της Χούντας

Ο Σεφέρης δεν έμεινε μόνο στην ιστορία της λογοτεχνίας.

Στις 28 Μαρτίου 1969, δύο χρόνια μετά την επιβολή της δικτατορίας, προχώρησε σε δημόσια δήλωση εναντίον του καθεστώτος των Συνταγματαρχών.

Η δήλωσή του μεταδόθηκε από την Ελληνική Υπηρεσία του BBC και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες δημόσιες παρεμβάσεις πνευματικού ανθρώπου κατά της Χούντας.

Δύο χρόνια αργότερα, στις 20 Σεπτεμβρίου 1971, ο ποιητής πέθανε στην Αθήνα.

Η κηδεία που μετατράπηκε σε αντιδικτατορική διαδήλωση

Ο θάνατός του δεν αποτέλεσε μόνο ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός.

Η κηδεία του, δύο ημέρες αργότερα, εξελίχθηκε σε μαζική αντιδικτατορική εκδήλωση.

Πλήθος πολιτών ακολούθησε τη νεκρώσιμη πομπή προς το Α’ Νεκροταφείο. Στην Πύλη του Αδριανού η κυκλοφορία διακόπηκε και ο κόσμος άρχισε να τραγουδά το μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη ποίημα του Σεφέρη «Άρνηση».

Η ΕΡΤ καταγράφει την κηδεία του ως μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της δικτατορίας, επισφραγίζοντας με έναν συμβολικό τρόπο τη σχέση του ποιητή με μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής ιστορίας.

Πενήντα πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, το έργο του Σεφέρη παραμένει ζωντανό – και το χρυσό μετάλλιο που παρέλαβε εκείνο το βράδυ του Δεκεμβρίου του 1963 εξακολουθεί να αποτελεί απτό τεκμήριο της στιγμής κατά την οποία η νεοελληνική ποίηση βρέθηκε στο επίκεντρο του κόσμου.