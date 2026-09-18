Μητσοτάκης: “Διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα – Θα θέσω το θέμα του ΕΦΚ στην Ευρώπη”

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις από τις διεθνείς εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας, αλλά και στην ανάγκη η κυβέρνηση να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις αυξημένες πιέσεις του επόμενου διαστήματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες. Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός προβλέπει διπλή παρέμβαση, με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ, στο πλαίσιο των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών και μεταφορικών επιβαρύνσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί μετ’ επιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι, με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ΕΦΚ χωρίς να περικοπεί κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, όπως σημείωσε, μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να καταστεί εφικτή εφόσον υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολική εξαίρεση που θα επιτρέψει προσωρινή μείωση της φορολογίας στα ορυκτά καύσιμα. «Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες», είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, με την ενεργειακή ακρίβεια να βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

«Η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων»

Στη συνάντηση τέθηκε και η αναταραχή που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις των ομολόγων και βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση, ενώ διαθέτει σημαντικές δικλίδες ασφαλείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι επενδυτές πιστώνουν στην Ελλάδα τη δημοσιονομική της πειθαρχία, επισημαίνοντας ότι η χώρα δανείζεται πλέον με χαμηλότερο κόστος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία, δηλαδή από τέσσερις χώρες της G7. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη της διαφορετικής εικόνας που έχει διαμορφωθεί για την ελληνική οικονομία στις διεθνείς αγορές. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός, ενώ η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, η χώρα δημιουργεί δημοσιονομικά πλεονάσματα και συνεχίζει την αποπληρωμή του χρέους, ενώ ταυτόχρονα έχει τα αποθέματα για τη στήριξη της κοινωνίας.

Όσον αφορά την ενέργεια, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «μας περιμένει, κ. Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας», επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης, ενώ οι εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα ασκούν πρόσθετες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι επιθέσεις σε διυλιστήρια, έχουν οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων, με ιδιαίτερη πίεση στο ντίζελ.

Διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως «πρώτη προτεραιότητα» της κυβέρνησης το πετρέλαιο θέρμανσης, ιδιαίτερα για τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Όπως ανακοίνωσε, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας τα συναρμόδια υπουργεία θα εξειδικεύσουν μια διπλή παρέμβαση. Η πρώτη αφορά επιδότηση στην αντλία από το κράτος και τα διυλιστήρια, με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία είχε κλείσει τον περασμένο Απρίλιο. Η δεύτερη αφορά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο, όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός, αποτελεί το εργαλείο για την αντιμετώπιση των γεωγραφικών ανισοτήτων, καθώς υψηλότερο επίδομα λαμβάνουν οι πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα. «Θα είναι, λοιπόν, μια διπλή παρέμβαση αυτή για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε κάπως τους πολίτες απέναντι στο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τη θέρμανση», σημείωσε. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσδοκά να συνεχίσει με κάποιον τρόπο και τη στήριξη στο ντίζελ.

Αναφερόμενος στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει σήμερα τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μείωσή του χωρίς αντίστοιχη περικοπή άλλης δαπάνης ή αύξηση άλλου φόρου. Όπως είπε, η μείωση θα μπορούσε να καταστεί εφικτή μόνο εφόσον υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξαίρεση για προσωρινή μείωση της φορολογίας των ορυκτών καυσίμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. «Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει την έκβαση της προσπάθειας. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τα νοικοκυριά απέναντι σε μια κρίση που είναι εξωγενής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κ. Τασούλας: «Βαριά η καλογερική» για τις κυβερνήσεις

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε πως «δεν είναι απλά αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, διεθνώς, και δεν είναι μόνο για να τα βλέπουμε ή να τα παρακολουθούμε. Έχουν επίπτωση στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα όλων των λαών του κόσμου», σημείωσε. Χρησιμοποιώντας την έκφραση «βαριά η καλογερική», ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στο βάρος της κυβερνητικής ευθύνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτή συνοδεύεται και από την πρόκληση της αντιμετώπισης των δυσκολιών και του περιορισμού των επιπτώσεών τους. Αναφερόμενος στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα μέτρα θα διευκολύνουν τους πολίτες στην κρίσιμη συγκυρία, ενώ τάχθηκε υπέρ της προσπάθειας για μια ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, ειδικά κατά την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου.