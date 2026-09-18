Μητσοτάκης για Μαργαρίτα Παπανδρέου: «Ως σύζυγος και μητέρα πρωθυπουργών, επέλεξε να πορευτεί στον δικό της, διακριτό δρόμο»
«Στην οικογένεια και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.
«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Μιας γυναίκας δυναμικής, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Ως σύζυγος και μητέρα πρωθυπουργών, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Στη μακρά διαδρομή της, ωστόσο, επέλεξε να πορευτεί στον δικό της, διακριτό δρόμο. Πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια.
Στην οικογένεια και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.
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