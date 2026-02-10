Ελένη Καραγεωργοπούλου: Δεν άντεχα το φίλτρο στην Πλεύση Ελευθερίας – Τι είπε για τη βουλευτική της έδρα (Βίντεο)

Αιχμές προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε η βουλευτής Ελένη Καραγεωργοπούλου, μετά την αποχώρηση της από την Πλεύση Ελευθερίας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο OPEN τόνισε ότι ρόλο έπαιξε στην απόφαση της οι βαθιές πολιτικές και λειτουργικές διαφωνίες, με την πρόεδρο του κόμματος.

Παράλληλα, όπως τόνισε δεν θα δώσει τη βουλευτική της έδρα, καθώς «βρισκόμαστε κοντά στο τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας».

Ελένη Καραγεωργοπούλου: Όσα αναφέρει στην επιστολή της

Με πέντε βουλευτές έχει μείνει, πλέον, η Πλεύση Ελευθερίας μετά την ανεξαρτητοποίηση της βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Ελένης Καραγεωργοπούλου.

Στην επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην ανεξαρτητοποίηση από την Πλεύση Ελευθερίας.

Η κ. Καραγεωργοπούλου λέει χαρακτηριστικά: «Η απόφασή μου να συνεχίσω ως ανεξάρτητη βουλευτής είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ανάγκη ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου».

«Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου. Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση» επισημαίνει.

Η επιστολή θα αναγνωστεί αύριο, Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής.