Κωνσταντοπούλου κατά Ξανθόπουλου για τα γλυκά του: “Την ώρα που πάει να γίνει συγκάλυψη θέλετε να κεράσετε”

Τα γλυκά της ονομαστική εορτής του Θεόφιλου Ξανθόπουλου ήταν η αιτία της “έκρηξης” της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε έντονα όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε μια σύντομη παύση της διαδικασίας, προκειμένου να κεράσει τους συναδέλφους του, την ώρα που η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής είχε ήδη μπει σε φορτισμένο κλίμα λόγω της συζήτησης για τα αιτήματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

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Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, παρουσίαζε τη διαδικασία με την οποία θα εξεταστούν τα αιτήματα των κομμάτων. Η πρότασή του προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία ζήτησε τον λόγο για να διαμαρτυρηθεί.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζήτησε να υπάρξει μια μικρή διακοπή, ώστε να προσφέρει γλυκά λόγω της ονομαστικής του εορτής. Η κίνηση, που σε άλλη συγκυρία θα μπορούσε να περάσει ως μια τυπική κοινοβουλευτική ευγένεια, έγινε αιτία για το ξέσπασμα της κ. Κωνσταντοπούλου.

«Την ώρα που πάει να γίνει η μεγάλη συγκάλυψη, εσείς θέλετε να κεράσετε γλυκά για την εορτή σας», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανεβάζοντας τους τόνους. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος αντέδρασε λέγοντας: «Για όνομα του Θεού».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε, υποστηρίζοντας ότι «κάποιες φορές ζυγίζουμε τις στιγμές» και πως, όσο σημαντικές και αν είναι οι ευχές, «την ώρα που πάει να γίνει κάτι πολύ χοντρό και σοβαρό εις βάρος της χώρας πρέπει να ζυγίσουμε τι προέχει».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε, μάλιστα, σαφείς αιχμές για την εικόνα της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί σαν «παρεΐστικη κατάσταση», ιδίως όταν στο τραπέζι βρίσκεται μια υπόθεση με θεσμικό βάρος, όπως οι υποκλοπές.