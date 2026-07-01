Παύλος Ασλανίδης: Κοροϊδία, περιμέναμε 2,5 ώρες την Ζωή Κωνσταντοπούλου

Έντονη κριτική στην Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε ο Παύλος Ασλανίδης για την καθυστερημένη προσέλευσή της στη δική για την τραγωδία στα Τέμπη.

«Η δίκη εξελίσσεται σε παρωδία. Η πρόεδρος μάς ενημέρωσε γύρω στις δέκα ότι θα περιμένουμε δύο ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφώνησαν και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων· οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι να χάσουν, εμείς χάσαμε τα παιδιά μας» ανέφερε αρχικά ο Παύλος Ασλανίδης για να προσθέσει:

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«Είναι δυνατόν; Αυτό είναι κοροϊδία. Έχουμε ματώσει οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας. Είναι δυνατόν να περιμένουμε δυόμισι ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου; Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά τους. Από αυτή την κατάσταση, έχουν φύγει οι περισσότεροι γονείς. Η πρόεδρος μας είπε δεν θα ξαναγίνει, απαιτώ να μην ξαναγίνει».