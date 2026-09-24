Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ – Προβάδισμα 14,4 μονάδων από την ΕΛΑΣ

Σταθερό και ευρύ προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, δεύτερη θέση για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του MEGA.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,2%, διατηρώντας προβάδισμα 14,4 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία καταγράφεται στο 15,8%.

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Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 12,6%, μειώνοντας τη διαφορά του από την ΕΛΑΣ στις 3,2 μονάδες.

Σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis του Ιουνίου, η ΝΔ υποχωρεί οριακά από το 30,4% στο 30,2%, η ΕΛΑΣ από το 17,1% στο 15,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται από το 11,4% στο 12,6%.

Η εκτίμηση ψήφου

Αναλυτικά, τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 30,2%

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: 15,8%

ΠΑΣΟΚ: 12,6%

Ελληνική Λύση: 6,9%

ΚΚΕ: 6,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,8%

Φωνή Λογικής: 5,3%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,4%

ΜέΡΑ25: 3,5%

ΝΙΚΗ: 1,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%

Δημοκράτες: 1,2%

Λοιπά κόμματα: 5%

Η νέα μέτρηση επιβεβαιώνει την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στη δεύτερη θέση παραμένει η ΕΛΑΣ, παρά την υποχώρηση κατά 1,3 μονάδες από τον Ιούνιο. Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης, χωρίς όμως να ανατρέπει μέχρι στιγμής τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση.

Αντίστοιχο προβάδισμα της ΝΔ είχε αποτυπωθεί και σε πρόσφατη δημοσκόπηση της GPO, στην οποία είχε καταγραφεί ενίσχυση του κυβερνώντος κόμματος.

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,1%, η ΕΛΑΣ 13,1% και το ΠΑΣΟΚ 10,5%.

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Ακολουθούν:

ΚΚΕ: 5,0%

Ελληνική Λύση: 5,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,9%

Φωνή Λογικής: 4,4%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,6%

ΜέΡΑ25: 3%

ΝΙΚΗ: 1,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2%

Δημοκράτες: 1%

Η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 10,4%, με τους αναποφάσιστους στο 8,2% και όσους δεν απάντησαν στο 2,2%.

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Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Καθαρό είναι το προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία.

Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 30%, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στο 13%. Η μεταξύ τους διαφορά διαμορφώνεται στις 17 ποσοστιαίες μονάδες.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει 7%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 4% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου 3%.

Από 2% συγκεντρώνουν η Μαρία Καρυστιανού, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης βρίσκεται στο 1%. «Κανέναν» απαντά το 25% των ερωτηθέντων.

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Όλες οι τελευταίες μετρήσεις και οι πολιτικές τάσεις είναι διαθέσιμες στο αρχείο δημοσκοπήσεων του DEBATER.

Οι δημοτικότητες των πολιτικών προσώπων

Στις θετικές και μάλλον θετικές γνώμες, πρώτη βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 35%, σημειώνοντας άνοδο τριών μονάδων σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Ακολουθούν:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 33%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 32%

Αλέξης Τσίπρας: 27%

Μαρία Καρυστιανού: 27%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 24%

Νίκος Ανδρουλάκης: 23%

Κυριάκος Βελόπουλος: 22%

Γιάνης Βαρουφάκης: 22%

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: 21%

Ρένα Δούρου: 15%

Στέφανος Κασσελάκης: 14%

Δημήτρης Νατσιός: 12%

Αξιοσημείωτη είναι η υποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία από 44% τον Απρίλιο και 34% τον Ιούνιο περιορίζεται στο 27%.

Αρνητική εικόνα για κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Το 29% αξιολογεί θετικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ το 66% εκφράζει αρνητική άποψη. Αντίστοιχα, θετική γνώμη για τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει το 31% και αρνητική το 65%.

Σημαντικά χαμηλότερες είναι οι θετικές αξιολογήσεις για την αξιωματική αντιπολίτευση. Μόλις το 12% κρίνει θετικά το έργο του ΠΑΣΟΚ, έναντι 80% που το αξιολογεί αρνητικά.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 16% εκφράζει θετική γνώμη και το 78% αρνητική.

Δυσαρέσκεια για την πορεία της χώρας

Το 66% των πολιτών θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 29% εκτιμά ότι κινείται προς τη σωστή.

Παράλληλα, σχεδόν ένας στους δύο ερωτηθέντες, ποσοστό 49%, δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη προσωπική κατάσταση σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Το 38% απαντά ότι βρίσκεται στην ίδια κατάσταση και το 13% σε καλύτερη.

Περιορισμένη δυναμική για κόμμα Σαμαρά

Χαμηλή εμφανίζεται η πιθανότητα υποστήριξης ενός κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

Το 5% δηλώνει ότι θα ήταν «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει και το 8% «αρκετά πιθανό». Αντίθετα, το 19% απαντά «όχι και τόσο πιθανό» και το 68% θεωρεί «απίθανο» να το υποστηρίξει.

Συνολικά, μόλις το 13% αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ψήφου σε ένα κόμμα Σαμαρά, έναντι 87% που εμφανίζεται αρνητικό.