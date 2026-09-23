ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: «Μετά το “Μητσοτάκης ή χάος”, μας προέκυψε το “Τσίπρας ή χάος”»

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ, κατηγορώντας τον για πολιτική αναξιοπιστία, αλαζονεία και αντιφατικές τοποθετήσεις.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας «μπορεί να πει το ίδιο και το αντίθετο», σχολιάζοντας ιδιαίτερα όσα ανέφερε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού.

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Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί παράλληλα να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ ως τον πολιτικό φορέα που μπορεί να εκφράσει και να εγγυηθεί το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, απορρίπτοντας τόσο την κυβέρνηση όσο και την προοπτική επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα.

«Μπορεί να πει το ίδιο και το αντίθετο»

«Ο κ. Τσίπρας απέδειξε και σήμερα ότι μπορεί να πει το ίδιο και το αντίθετο, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών. Αυτή ήταν ανέκαθεν η πολιτική “αξιοπιστία” του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στην κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και τη σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού.

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι δεν είναι «λαϊκιστής» για να υποσχεθεί τα συγκεκριμένα μέτρα, ενώ ταυτόχρονα επικαλέστηκε τη δημοσιονομική του συνέπεια και τη σχετική παρέμβαση που είχε νομοθετήσει το 2019.

Η αιχμή για 13η σύνταξη και 13ο μισθό

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι στις εκλογές του 2023 η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός περιλαμβάνονταν στις κεντρικές προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα.

«Τι άλλαξε και με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το 2019 και το 2023 δεσμευόταν για 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αλλά το 2026 με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο θεωρεί λαϊκισμό την επαναφορά τους;», διερωτάται η Χαριλάου Τρικούπη.

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Το κόμμα καλεί τους πολίτες να αξιολογήσουν την πολιτική συνέπεια του πρώην πρωθυπουργού και τις προτεραιότητες που θέτει στη δημόσια συζήτηση.

«Μας προέκυψε το δίλημμα “Τσίπρας ή χάος”»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει τη συνολική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη, αντιπαραβάλλοντας τη στάση του με το κυβερνητικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος».

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«Μετά το “Μητσοτάκης ή χάος”, σήμερα μας προέκυψε το δίλημμα “Τσίπρας ή χάος”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για «περισσή αλαζονεία και αυτοθαυμασμό» από έναν πολιτικό που, όπως υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, ηττήθηκε τόσο ως πρωθυπουργός όσο και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

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Η Χαριλάου Τρικούπη παραπέμπει ιδιαίτερα στο εκλογικό αποτέλεσμα του 2023 και στη μεγάλη απόσταση που καταγράφηκε μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος.

Η αναφορά στη συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμμένο

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει επίσης όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τις μετεκλογικές συνεργασίες, κατηγορώντας τον ότι επέλεξε ως παράδειγμα τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους Ανεξάρτητους Έλληνες.

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«Αυτό που ήταν πραγματικά κωμικό ήταν ότι, στην προσπάθειά του να μιλήσει για μετεκλογικές συνεργασίες, έφερε ως παράδειγμα τη συγκυβέρνησή του –δύο φορές– με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Με την αναφορά αυτή, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αμφισβητήσει την προοδευτική αξιοπιστία του πρώην πρωθυπουργού και το πολιτικό πρότυπο συνεργασιών που επικαλέστηκε.

«Το αίτημα πολιτικής αλλαγής μπορεί να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ»

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τα «κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να συγκρουστούν με κατεστημένα συμφέροντα ή να αλλάξουν την πορεία της χώρας.

«Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής μπορεί να εκφράσει και να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ, μια παράταξη με προοδευτικό πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό και χωρίς εξαρτήσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζει ότι στόχος του κόμματος είναι να παρουσιάσει μια αυτόνομη πολιτική πρόταση, «με όραμα να γυρίσει η χώρα σελίδα, να πάει μπροστά και όχι πίσω».

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Τσίπρας απέδειξε και σήμερα ότι μπορεί να πει το ίδιο και το αντίθετο, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών. Αυτή ήταν ανέκαθεν η πολιτική “αξιοπιστία” του.

Θέλοντας να υποτιμήσει τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και τη σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού, δήλωσε σήμερα πως δεν είναι “λαϊκιστής” για να τα υποσχεθεί στη ΔΕΘ, αλλά στην ίδια φράση ως “δημοσιονομικά συνετός” επαίρετο ότι ήδη από το 2019 είχε θεσμοθετήσει την επαναφορά της 13ης σύνταξης.

Στις εκλογές του 2023, μάλιστα, ήταν στις κεντρικές του εξαγγελίες και η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, κάτι που μάλλον ξέχασε.

Τι άλλαξε και με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το 2019 και το 2023 δεσμευόταν για 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αλλά το 2026 με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο θεωρεί λαϊκισμό την επαναφορά τους;

Ας αναλογιστούν οι πολίτες την πολιτική του συνέπεια και ας αξιολογήσουν τις προτεραιότητες που έχει.

Μετά το “Μητσοτάκης ή χάος”, σήμερα μας προέκυψε το δίλημμα “Τσίπρας ή χάος” και τέθηκε με περισσή αλαζονεία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ηττήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, “επιτυγχάνοντας” το απίστευτο: αντί να μειώνεται η δύναμη του πρώτου κόμματος, να καταρρέει το δεύτερο κόμμα στην κάλπη.

Αυτό που ήταν όμως πραγματικά κωμικό ήταν ότι, στην προσπάθειά του να μιλήσει για μετεκλογικές συνεργασίες, έφερε ως παράδειγμα τη συγκυβέρνησή του –δύο φορές– με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο.

Κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν με τα κατεστημένα ούτε να αλλάξουν την πορεία της χώρας.

Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής μπορεί να εκφράσει και να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ, μια παράταξη με προοδευτικό πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό και χωρίς εξαρτήσεις.

Με όραμα να γυρίσει η χώρα σελίδα, να πάει μπροστά και όχι πίσω».