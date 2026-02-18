Εκτός ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης – Με 32 βουλευτές το κόμμα στη Βουλή

Ανακοινώθηκε από τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Γεωργαντά η επιστολή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, με την οποία ενημερώνει το Σώμα ότι ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαϊδης «τίθεται εκτός» της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, το ΠΑΣΟΚ διαθέτει 32 βουλευτές (από 33), ενώ αυξάνεται ο αριθμός των ανεξαρτήτων βουλευτών από 26 σε 27.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παρασκευαϊδης σε πρόσφατη τοποθέτησή του εμφανίστηκε ανοιχτός ακόμη και σε συνεργασίες «με δικτατορικά καθεστώτα ή και με τον διάβολο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, εφόσον, κατά την άποψή του, η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι δηλώσεις του είχαν προκαλέσει τριγμούς. Στο παρελθόν είχε αποδώσει ευθύνες στο ίδιο του το κόμμα για τη χρεοκοπία της χώρας, προκαλώντας εσωκομματικές αντιδράσεις και έντονη δυσαρέσκεια.

Είχε επίσης δηλώσει σε ημερίδα πως «αν μας βρουν οι Τούρκοι απροετοίμαστους, θα μας σφάξουν όλους», υιοθετώντας υψηλούς και αμφιλεγόμενους τόνους.

Πώς διαμορφώνονται οι δυνάμεις των ΚΟ στη Βουλή

Οι δυνάμεις των Κοινοβουλευτικών Ομάδων διαμορφώνονται, πλέον, ως εξής (σε παρένθεση ο αριθμός των βουλευτών που εξελέγησαν με το κάθε κόμμα στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023):

Νέα Δημοκρατία 156 (158)

ΠΑΣΟΚ 32 (32)

ΣΥΡΙΖΑ 25 (47)

ΚΚΕ 21 (21)

Νέα Αριστερά 12 (0)

Ελληνική Λύση 11 (12)

Νίκη 8 (10)

Πλεύση Ελευθερίας 5 (8)

Ανεξάρτητοι 27 (0)