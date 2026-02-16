Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παναγιώτης Παρασκευαΐδης: Διεγράφη απ’ το ΠΑΣΟΚ μετά το παραλήρημα για συγκυβέρνηση «και με τα δικτατορικά καθεστώτα»

Δεν είναι η πρώτη φορά που προκάλεσε τριγμούς στη Χαριλάου Τρικούπη

Παναγιώτης Παρασκευαΐδης: Διεγράφη απ’ το ΠΑΣΟΚ μετά το παραλήρημα για συγκυβέρνηση «και με τα δικτατορικά καθεστώτα»
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:23

Εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ τέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (16.02) με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη ο βουλευτής Λέσβου, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.

«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

«Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί οτι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Οι δηλώσεις που τον οδήγησαν στην έξοδο

Ο βουλευτής Λέσβου σε πρόσφατη τοποθέτησή του εμφανίστηκε ανοιχτός ακόμη και σε συνεργασίες «με δικτατορικά καθεστώτα ή και με τον διάβολο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, εφόσον, κατά την άποψή του, η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου.

Αμέσως στη Χαριλάου Τρικούπη σήμανε συναγερμός και ο κ. Παρασκευαϊδης οδηγήθηκε στην έξοδο με συνοπτικές διαδικασίες.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Υπενθυμίζεται ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι δηλώσεις του προκαλούν τριγμούς. Στο παρελθόν είχε αποδώσει ευθύνες στο ίδιο του το κόμμα για τη χρεοκοπία της χώρας, προκαλώντας εσωκομματικές αντιδράσεις και έντονη δυσαρέσκεια.

Είχε επίσης δηλώσει σε ημερίδα πως «αν μας βρουν οι Τούρκοι απροετοίμαστους, θα μας σφάξουν όλους», υιοθετώντας υψηλούς και αμφιλεγόμενους τόνους.

