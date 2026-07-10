Καταδίωξη στο Άργος: «Θα μείνει φυτό ή θα είναι κλινικά νεκρός» είπε η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου που δέχθηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς

Στην κατάσταση της υγείας του 20χρονου που δέχθηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης στο Άργος αναφέρθηκε η δικηγόρος της μητέρας του.

«Μπήκε από εκεί η σφαίρα και εγκλωβίστηκε στη δεξιά μετωπιαία χώρα, και παραμένει εκεί η σφαίρα. Απ’ ό,τι φαίνεται η βλάβη στον εγκέφαλο είναι βαρύτατη, σαφώς μη αναστρέψιμη. Και οι εκδοχές που παίζουν είτε είναι να παραμείνει φυτό, που αποτελεί την καλύτερη εκδοχή, και η δεύτερη ο κλινικός θάνατος στον οποίο αναμένεται να γίνει τεστ στο ΚΑΤ εγκεφαλικού θανάτου, γιατί οι ενδείξεις δείχνουν προς τα ‘κει. Και θα υποβληθεί σε λίγες μέρες, σε ώρες δεν ξέρω, σε τεστ εγκεφαλικού θανάτου» ανέφερε η δικηγόρος μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA για να προσθέσει:

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«Ο νεαρός έχει κάποια νοητική στέρηση που προκύπτει από πιστοποιητικά του ΚΕΠΑ. Με δεδομένο ότι είχε την τραυματική εμπειρία μιας προηγούμενης αστυνομικής κράτησης, αντέδρασε, με φόβο και πανικό. Και δεδομένου ότι δεν ήταν ψυχικά υγιής να αντιδράσει όπως ο μέσος άνθρωπος, είχε μια υπερβολή στην αντίδρασή του και υπερβολικό φόβο ενδεχομένως».

Άργος: Νέα 24ωρη προθεσμία πήραν οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου

Οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Θριασίου Νοσοκομείου, ζήτησαν κι έλαβαν νέα 24ωρη προθεσμία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο δικηγόρος υπεράσπισης Πέτρος Κουκούλης, υποστήριξε ότι η προθεσμία ζητήθηκε γιατί είναι μια δύσκολη δικογραφία και αναμένουν έγγραφα τα οποία χαρακτήρισε ως «κρίσιμα».

Επίσης, ο κ. Κουκούλης φέρεται να σημείωσε πως σε καμία περίπτωση οι δυο κατηγορούμενοι αστυνομικοί δεν αποδέχονται τον όρο ενδεχόμενο δόλο αναφορικά με τον πυροβολισμό. Τα κρίσιμα έγγραφα που αναμένονται να προστεθούν στη δικογραφία είναι η βαλλιστική εξέταση και η έκθεση του ιατροδικαστή.