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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση Φάμελλου – Συγκαλείται η Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα 13/7

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση

ΣΥΡΙΖΑ: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση Φάμελλου – Συγκαλείται η Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα 13/7
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με επίσημη ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστό πως αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 11/7.

Παράλληλα, προκειμένου να μπορέσει το κόμμα να προχωρήσει στην εκλογή προέδρου μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, θα πρέπει να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15:00 τη Δευτέρα 13/7.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σ. Σωκράτη Φάμελλου, αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ, που είχε προγραμματισθεί για αύριο Σάββατο 11/7/2026.

Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13/7/2026 και ώρα 15.00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκλιση της ΚΕ.

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