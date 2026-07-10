ΣΥΡΙΖΑ: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση Φάμελλου – Συγκαλείται η Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα 13/7
Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση
Με επίσημη ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστό πως αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 11/7.
Παράλληλα, προκειμένου να μπορέσει το κόμμα να προχωρήσει στην εκλογή προέδρου μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, θα πρέπει να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15:00 τη Δευτέρα 13/7.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:
Μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σ. Σωκράτη Φάμελλου, αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ, που είχε προγραμματισθεί για αύριο Σάββατο 11/7/2026.
Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13/7/2026 και ώρα 15.00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκλιση της ΚΕ.
πηγή στην Google
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