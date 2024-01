Λίγο μετά τις 17.30 το απόγευμα του Σαββάτου (06/01) προσγειώθηκε στη Σούδα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν προκειμένου να συναντήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τον Αμερικανό ΥΠΕΞ υποδέχθηκαν ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης.

Στη συνέχεια, ο Άντονι Μπλίνκεν μετέβη στην οικία Μητσοτάκη στα Χανιά με τον πρωθυπουργό να τον υποδέχεται και να προχωρούν στο εσωτερικό του.

Πιο συγκεκριμένα, με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία και του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, συναντάται στα Χανιά ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος έφτασε στην Κρήτη προερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη όπου είχε επαφές με Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

.@SecBlinken had meetings in Istanbul today with Erdogan and Fidan. They talked about the Israel-Gaza war and Sweden’s bid to join NATO, which hinges on Turkey’s approval. Blinken has just arrived on the Greek island of Crete to meet with the prime minister of Greece. pic.twitter.com/7DvYz2hJrS