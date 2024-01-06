Οι θέσεις της Αθήνας στη συνάντηση Μητσοτάκη – Μπλίνκεν και το ταξίδι στην Νέα Υόρκη

Με πυρετώδης ρυθμούς σχεδιάζουν οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το ταξίδι του στις ΗΠΑ. Και αυτό γιατί στις 24 Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στην Αμερική όχι ως… φτωχός συγγενής που ζητά βοήθεια από τη «μεγάλη μας φίλη», αλλά με όπλο την επιστροφή της Ελλάδας με θετικό πρόσημο στην οικονομία, και με ισχυρό χαρτί, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας σε μια περίοδο που ισχυρές οικονομίες δοκιμάζονται. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι παρών στο επενδυτικό event της JP Morgan, που θα έχει σημαντική ελληνική συμμετοχή τόσο από τον τραπεζικό κλάδο, όσο και από κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Και μπορεί τα παραπάνω να μην είναι στην βασική ατζέντα της συνάντησης που θα έχει σήμερα το απόγευμα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο σπίτι του στα Χανιά, αλλά δείχνουν το πως η Αθήνα κτίζει το προφίλ της στην… πρωτεύουσα του καπιταλισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη και Άντονι Μπλίνκεν η Ελλάδα προσέρχεται πάντως με πρόθεση να συζητηθούν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και θέματα αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ.

Όπως τόνιζαν πηγές από το Μαξίμου αναφορικά με τα θέματα συνεργασίας Αθηνών – Ουάσιγκτον

Η ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση και αμυντική συνεργασία είναι αυτόνομη και δεν ετεροπροσδιορίζεται. Η Ελλάδα έχει ακολουθήσει και ακολουθεί μια συστηματική πολιτική ενίσχυσης και θωράκισης των ενόπλων δυνάμεών της, Δεν μπορεί να υπαγορεύσει σε μια χώρα όπως οι ΗΠΑ την πολιτική αμυντικών προμηθειών έναντι άλλων χωρών καθώς το αμερικανικό σύστημα έχει τους δικούς του περιορισμούς και ανώτατοι αξιωματούχοι του Κογκρέσου έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για συγκεκριμένα προγράμματα προς άλλες χώρες.

Ταυτόχρονα, όπως τόνιζαν οι ίδιες πηγές δεν μπορεί να συνδέονται τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, ενός αξιόπιστου εταίρου των ΗΠΑ και συνεπούς συμμάχου με προσφορά στο ΝΑΤΟ με προγράμματα άλλων χωρών. Η Ελλάδα έχει καταθέσει το αίτημά της για την προμήθεια μιας μοίρας F35 και αναμένει την επίσημη εκκίνηση της διαδικασίας με αποστολή επιστολής στο Κογκρέσο για την έγκριση της πώλησης.

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας, ως αξιόπιστου και αναγκαίου εταίρου και συμμάχου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε μια περίοδο πυκνών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή που δημιουργούν επικίνδυνο περιβάλλον για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο και αυτό επισφραγίστηκε από την ιστορικής σημασίας ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο τον Μάιο του 2022, τιμή που επιφυλάσσεται σε λίγους ξένους ηγέτες και τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Aμερικανό Πρόεδρο Joe Biden, καθώς και από την ψήφιση της τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ (MDCA) το 2022, η οποία αναγνώρισε την γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και ανέδειξε τον μακροχρόνιο χαρακτήρα της δέσμευσης των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε μια περίοδο που αναπροσαρμόζονταν οι αμερικανικές προτεραιότητες.

Ποιοι θα συμμετέχουν στην συνάντηση

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει το απόγευμα αρχικά κατ’ ιδίαν συνάντηση στην οικία του στα Χανιά με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Antony Blinken. Θα ακολουθήσει συνάντηση εργασίας, στην οποία από ελληνικής πλευράς θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα και η ειδική σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη. Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που Αμερικανός πολιτικός θα περάσει το κατώφλι του ιστορικού σπιτιού της οικογένειας Μητσοτάκη. Τη δεκαετία του 90 ο Τζορτζ Μπους φιλοξενήθηκε δύο φορές από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Η πρώτη ήταν στις 20 Ιουλίου 1991 και η δεύτερη το 1994.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα, το 2020 είχαν δεχτεί στο ίδιο σπίτι τον τότε Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και τη σύζυγό του.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αυτές είναι οι τιμές για τον Ιανουάριο – Τα 10 φθηνότερα τιμολόγια

Απολογισμός DEBATER για τους 5 μήνες Οικονόμου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλίας Μαμαλάκης: Ο άγνωστος καβγάς του με τον Βλάσση Μπονάτσο