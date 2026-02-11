Δημοσκόπηση RealPolls: Κυρίαρχη η ΝΔ με διαφορά 16 μονάδων – To κόμμα που εμφανίζει ανοδική δύναμη και οι ανατροπές
Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα - Καρυστιανού
Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα στη νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 7-9 Φεβρουαρίου σε δείγμα 1.715 ατόμων, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο πολιτικό σκηνικό.
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοσή της των τελευταίων επτά μηνών. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος φτάνει το 28,9% (από 28,7% τον Ιανουάριο), ποσοστό οριακά υψηλότερο από εκείνο των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024 (28,31%), αλλά αισθητά χαμηλότερο από τα ποσοστά που είχε καταγράψει στις εθνικές κάλπες.
Στη δεύτερη θέση επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αφήνοντας τρίτη την Πλεύση Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 8,7% στην πρόθεση ψήφου (από 7,8%) και στο 12,7% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 10,3%), ανακτώντας τη δυναμική του. Αντίθετα, η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στο 8,4% στην πρόθεση (από 9,2%) και στο 11,9% στην εκτίμηση (από 13,6%), χάνοντας τη δεύτερη θέση που είχε κερδίσει τον Ιανουάριο.
Σταθερή εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 6,6% στην πρόθεση και 9,1% στην πρόβλεψη αποτελέσματος, ενώ το ΚΚΕ ενισχύεται στο 6,8% και 8,8% αντίστοιχα, ξεπερνώντας αισθητά τις επιδόσεις του προηγούμενου έτους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με 3,9% στην πρόθεση ψήφου (από 4,1%) και 5,3% στην εκτίμηση αποτελέσματος. Αντίθετα, ανοδική τάση καταγράφει το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη, το οποίο φτάνει το 3,5% στην πρόθεση και το 5,2% στην πρόβλεψη, ενισχυμένο σε σχέση με τον Ιανουάριο. Η Φωνή Λογικής παραμένει σταθερή στο 3,4% και 4,6% αντίστοιχα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση των αναποφάσιστων, οι οποίοι ανέρχονται στο 16,3% (από 14,8%), την ώρα που οι ψηφοφόροι που δηλώνουν «άλλο κόμμα» περιορίζονται στο 9,3% (από 12,1%). Η δεξαμενή της αβεβαιότητας παραμένει σημαντική, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποκρυσταλλωθεί σε συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση.
Στο πεδίο της πολιτικής επικαιρότητας, το 70,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θυμώνει εξίσου τόσο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και με εκείνο της ΓΣΕΕ, ενώ μόλις το 22,4% εστιάζει αποκλειστικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το 4,5% στη ΓΣΕΕ.
Η εικόνα γενικευμένης δυσπιστίας αποτυπώνεται και στις απαντήσεις για τη διαφθορά: το 40,9% θεωρεί ότι όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει –ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ– εμπλέκονται εξίσου, ενώ το 30,4% στρέφει τα βέλη κυρίως κατά της Νέας Δημοκρατίας.
Μόλις το 0,8% κατηγορεί κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ και το 4,8% το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, το 21,6% αντιμετωπίζει τη διαφθορά ως θεσμικό και όχι κομματικό φαινόμενο, ένδειξη βαθύτερης απογοήτευσης από τη λειτουργία του κράτους.
Στην ερώτηση ποιος μπορεί να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τη διαφθορά, το 39,7% απαντά «ένα νέο κόμμα», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τάση αναζήτησης εναλλακτικής λύσης εκτός του υφιστάμενου πολιτικού συστήματος.
Μόλις το 18,8% εμπιστεύεται τη σημερινή κυβέρνηση, το 20,7% κάποιο άλλο υπάρχον κόμμα και το 5,4% την αξιωματική αντιπολίτευση.
Αποκαλυπτικά είναι και τα ευρήματα για τα κίνητρα ψήφου: το 39,9% δηλώνει ότι θα ψήφιζε με κριτήριο την εμπιστοσύνη σε κόμμα ή αρχηγό, το 35,7% για αλλαγή κυβέρνησης, το 9,8% ως ψήφο διαμαρτυρίας ανεξαρτήτως επιλογής και ένα ακόμη 9,8% μόνο στην περίπτωση εμφάνισης ενός νέου, «εκτός συστήματος» κόμματος.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η «μάχη» για τη δεύτερη θέση. Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προηγείται με 30,4% στην εκτίμηση για το ποιο κόμμα θα τερματίσει δεύτερο, ακολουθούμενο από το πιθανολογούμενο κόμμα Καρυστιανού με 14,9%, την Πλεύση Ελευθερίας με 9,8% και το κόμμα Τσίπρα με 9,3%.
Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται έντονα μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ. Το 60,4% εξ αυτών εκτιμά ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταλάβει τη δεύτερη θέση, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά: 8,7% για το κόμμα Καρυστιανού, 4,4% για το κόμμα Τσίπρα και 3,1% για την Πλεύση Ελευθερίας.
Η αποτύπωση αυτή παραπέμπει σε ένα σκηνικό κλασικής δικομματικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνεται το εκλογικό ακροατήριο της κυβερνητικής παράταξης.
