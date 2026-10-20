Τσίπρας από Καρδίτσα: Σφοδρή επίθεση σε Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη – «Πάρτι διαφθοράς και διαπλοκής»

Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Παλαμά Καρδίτσας, θέτοντας στο επίκεντρο τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, αλλά και την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με κατοίκους της περιοχής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δήλωσε αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα «μεγάλα συμφέροντα», υποστηρίζοντας ότι η χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους προϋποθέτει μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά από τους πιο εύπορους πολίτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, διατύπωσε σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου και τη χορήγηση αγροτικών επιδοτήσεων, συνδέοντας το ζήτημα με τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

«Τα λεφτά θα τα βρούμε στην εντιμότητά μας»

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η πολιτική του πρόταση προβλέπει τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών μέσω της μεγαλύτερης συνεισφοράς των οικονομικά ισχυρότερων πολιτών.

Όπως ανέφερε, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα επιδιώξει να υποχρεώσει τους ισχυρούς «να βάλουν το χέρι στην τσέπη», με ειδική εισφορά που θα αφορά το πλουσιότερο 1% των πολιτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα έσοδα θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση των σχολείων, των δημόσιων νοσοκομείων, του κοινωνικού κράτους και των συντάξεων.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τις πολιτικές υποσχέσεις για λύσεις που δεν συνεπάγονται κόστος για κανέναν.

«Τα λεφτά εμείς θα τα βρούμε στην εντιμότητά μας. Διότι εμείς δεν πρόκειται να συνεχίσουμε αυτό το πάρτι της διαφθοράς, το όργιο της διαπλοκής και της διαφθοράς που ποτέ άλλοτε δεν είχε η χώρα όπως έχει σήμερα», δήλωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για εκτεταμένη χρήση απευθείας αναθέσεων και κλειστών διαγωνισμών, κάνοντας λόγο για 20 δισ. ευρώ, ποσό που επικαλέστηκε στο πλαίσιο της πολιτικής του κριτικής.

Καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δηλώνουμε 15 με 17 εκατ. αιγοπρόβατα, αλλά έχουμε τα μισά»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, συνδέοντας την αντιμετώπιση της ζωονόσου με τις καταγγελίες για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, η εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού θα απαιτούσε ακριβή καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, γεγονός που, όπως υποστήριξε, θα αποκάλυπτε σημαντικές αποκλίσεις από τα δηλωμένα στοιχεία.

«Αν προχωρούσαν στον εμβολιασμό, θα ήταν αναγκασμένοι να καταγράψουν το ζωικό κεφάλαιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι οι παραγωγοί που μπορούν να αποδείξουν παραγωγή κρέατος και γάλακτος είναι περίπου 40.000, αντί των 82.000 που επικαλέστηκε ως δηλωμένους.

«Δεν έχουμε 15 – 17 εκατομμύρια αιγοπρόβατα που δηλώνονται για τις επιδοτήσεις, αλλά έχουμε τα μισά», υποστήριξε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για αριθμητικούς ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού, οι οποίοι δεν συνοδεύτηκαν, στο συγκεκριμένο απόσπασμα της ομιλίας του, από αναλυτικά στοιχεία καταγραφής.

«Αν υπήρχαν οκτώ εκατομμύρια αιγοπρόβατα στην Κρήτη, θα σκουντουφλάγαμε πάνω τους»

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην πρόσφατη περιοδεία του στην Κρήτη, αμφισβητώντας τον αριθμό των αιγοπροβάτων που, σύμφωνα με τον ίδιο, εμφανίζονται ως δηλωμένα στο νησί.

«Θα φαινόταν ότι στην Κρήτη που περιόδευσα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχουμε οχτώ εκατομμύρια πρόβατα – αιγοπρόβατα. Διότι αν τα είχαμε, δεν θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Θα σκουντουφλάγαμε επάνω τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνδέοντας τις καταγγελίες του με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη.

«Αυτό το σύστημα το έστησε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Αυγενάκη για να δημιουργήσουν ένα πελατειακό σύστημα εξαγοράς συνειδήσεων αλλά και διασπάθισης των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, δηλαδή του δημόσιου πλούτου», υποστήριξε.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν πολιτικές καταγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και δεν συνιστούν διαπιστωμένα συμπεράσματα δικαστικής έρευνας.

Τσίπρας για Τέμπη: «Κρατικό έγκλημα είναι, δεν είναι ιδιωτικό»

Αλλάζοντας θεματολογία, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ασκώντας κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υποστήριξε ότι ο υπουργός θα έπρεπε να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του μετά τις δηλώσεις του σχετικά με την υπόθεση.

Όπως είπε, ο Γιώργος Φλωρίδης «έπρεπε να έχει πάει σπίτι του, όταν είπε με ύφος χιλίων καρδιναλίων σε όλη την ελληνική κοινωνία ότι είναι για τα μπάζα».

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε επίσης τη στήριξή του στον έντονο πολιτικό λόγο των νέων ανθρώπων.

«Χαίρομαι όταν οι νέοι άνθρωποι έχουν ριζοσπαστικό λόγο. Κρατικό έγκλημα είναι. Δεν είναι ιδιωτικό», ανέφερε.

Ο χαρακτηρισμός «κρατικό έγκλημα» αποτελεί πολιτική τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού για την τραγωδία των Τεμπών.

«Υπαρξιακή ανάγκη» η στήριξη της περιφέρειας

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του στον Παλαμά Καρδίτσας, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής περιφέρειας.

Χαρακτήρισε τη στήριξή της «υπαρξιακή ανάγκη» για τη χώρα, συνδέοντας την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με τη συνολικότερη οικονομική και κοινωνική πολιτική που προτείνει.