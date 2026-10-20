Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στη Λιβύη – «Η γεωγραφία δεν αλλάζει»

Την κατηγορηματική αντίθεση της Ελλάδας στην απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν μεταβάλλει τη θέση της Αθήνας για τον παράνομο χαρακτήρα της συμφωνίας.

Η αντίδραση της ελληνικής διπλωματίας ήρθε την Τρίτη (20/10), μετά την απόφαση του λιβυκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που είχε υπογραφεί μεταξύ της Τουρκίας και της τότε κυβέρνησης της Τρίπολης τον Νοέμβριο του 2019.

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Με ανακοίνωσή του, το ελληνικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει το μνημόνιο «παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο», υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών της περιοχής.

ΥΠΕΞ: «Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν»

Η Αθήνα απορρίπτει την απόφαση της λιβυκής Βουλής, τονίζοντας ότι μια μονομερής κοινοβουλευτική ενέργεια δεν μπορεί να μεταβάλει τους γεωγραφικούς και νομικούς όρους οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών.

«Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις», επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με την ελληνική θέση, η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την οριοθέτηση που επιχειρείται μέσω του μνημονίου.

Παράλληλα, το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι η συμφωνία παραγνωρίζει τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες, όπως προβλέπονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και το διεθνές εθιμικό δίκαιο.

Τι αποφάσισε η Βουλή της Λιβύης

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα την Τρίτη (20/10) το μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

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Η συμφωνία είχε υπογραφεί στις 27 Νοεμβρίου 2019 από την Άγκυρα και την τότε Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, υπό τον Φαγέζ αλ Σάρατζ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη συνεδρίαση, οι Λίβυοι βουλευτές αποφάσισαν επίσης να καταργήσουν προηγούμενη απόφαση του 2020, με την οποία είχε απορριφθεί η επικύρωση των μνημονίων συνεργασίας με την Τουρκία.

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Η εξέλιξη σηματοδοτεί αλλαγή στάσης του Κοινοβουλίου της ανατολικής Λιβύης απέναντι στη συμφωνία, η οποία είχε προκαλέσει από την πρώτη στιγμή αντιδράσεις από την Ελλάδα.

Η αναφορά στα ελληνικά νησιά και τις συμφωνίες με Αίγυπτο και Ιταλία

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει ότι η χώρα έχει ήδη προχωρήσει σε συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία.

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Σύμφωνα με την Αθήνα, οι συμφωνίες αυτές αποδεικνύουν την προσήλωσή της στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών κρατών.

Η ελληνική πλευρά επιμένει ότι η τουρκολιβυκή συμφωνία αγνοεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, γεγονός που βρίσκεται στον πυρήνα της διαφωνίας για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Προειδοποίηση προς τη Λιβύη – Ενημερώθηκαν εταίροι και σύμμαχοι

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ περιλαμβάνει και προειδοποίηση προς τη λιβυκή πλευρά να αποφύγει ενέργειες που, κατά την Αθήνα, αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, το υπουργείο γνωστοποιεί ότι έχουν ήδη ενημερωθεί οι εταίροι και οι σύμμαχοι της Ελλάδας.

Η Αθήνα δηλώνει επίσης ότι θα προχωρήσει σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, χωρίς να εξειδικεύει προς το παρόν τα επόμενα διπλωματικά βήματα.

Η νέα εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαφωνία για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με την Ελλάδα να διαμηνύει ότι η απόφαση του λιβυκού Κοινοβουλίου δεν μεταβάλλει τις νομικές της ενστάσεις.